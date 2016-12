Cameroun - Interpoules 2016: Avion du Nkam accède en Ligue II

Pour un coup d'essai, le club de Pierre Batamack a réalisé un véritable coup de maitre. Le représentant de la région du littoral a obtenu l'un des tickets qualificatifs pour l'accession en Ligue I au terme d'une victoire héroïque conquise de haute lutte face à un adversaire teigneux et difficile à manœuvrer à savoir Reste du Monde d'Ebolowa. 237online.com Les poulains de Gabriel Zabo vont commencer la partie tambour battant en affichant dès le coup d'envoi de la partie leur intention ferme d'en découdre rapidement avec leur concurrent direct qui les devançait de 3 points avant cette partie décisive et plus que déterminante pour la 1ère place de ce groupe assez relevé. Le coup franc obtenu à la 5e minute est magistralement exécuté du pied gauche par son artificier Emile Antoine Eyock qui envoie le cuir directement au fond des filets adverses. Les ambassadeurs du sud vont obtenir un

penalty deux minutes après et vont rétablir l'équilibre par Ousmanou Moussa qui prend à contre pied le portier de Avion du Nkam.Dechainés,les joueurs venus du Littoral vont rapidement aller à l'abordage et reprennent l'avance au score grâce au meilleur buteur de la competition.Parti dans le dos de la défense et oublié par la défense de Reste du monde, Eyock surgit à la 7è minute et du bout de la godasse signe un doublé historique qui envoie son équipe en Ligue II à la grande satisfaction de ses sympathisants qui font la fête dans les travées du stade. Les joueurs d'Avion du Nkam ivres de joie vont porter leur coach en triomphe avant de s'agenouiller dans un cercle concentrique sur l'aire de jeu gazonnée du stade Omnisports de Kouekong pour remercier le Très Haut. En face, on crie à l'injustice en pointant un doigt accusateur sur l'arbitrage. Au total, le club du Nkam enregistre 9 points et se qualifie directement en Ligue II grâce au goal average particulier malgré le faux pas de la 2e journée lors de leur sortie malheureuse (1-3) face à Scorpion de Bé. La région du Littoral aura la saison prochaine 4 équipes en Ligue II : As Matelots, Botafogo, DAC et le nouveau promu Avion FC du Nkam.