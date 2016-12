Cameroun - Accident ferroviaire d'Eséka: La purification des sites lancée

L'esplanade arrière de l’hôpital de district d’Eséka, département du Nyong-et-Kelle (région du Centre) affiche un décor particulier depuis mercredi dernier. Une tente décorée de feuilles sèches de palmiers et bananiers est dressée. Trois fûts pleins de décoctions sont placés à l’entrée de la tente. A l’intérieur, une quinzaine de poulets (pondeuses) est déposée sur le sol, avec des écorces placées en forme de cercle, etc. Des leaders traditionnels assis avec des couronnes faites de feuilles bananiers et d’herbes font des incantations. Suite au déraillement survenu à la gare ferroviaire d’Eséka le 21 octobre dernier, les leaders traditionnels de cette localité procèdent depuis mercredi au rituel de neutralisation et de purification dans les formations sanitaires publiques et privées d’Eséka. Y prenait part, le délégué régional de la Santé publique pour le Centre, Dr Charlotte Moussi, représentant le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, empêché. Pendant neuf jours, tous

les hôpitaux de cette localité seront purifiés, de même que les populations, sans distinction de tribu et de religion. « La famille endeuillée est porteuse de la puce de la mort. Dans les sociétés africaines, si vous avez perdu quelqu’un par accident de la circulation, par arme… un membre de la famille peut subir le même accident mortel quelques jours, des semaines ou des mois après. D’où la nécessité de ce rituel pour neutraliser cette puce mortelle », a confié le « Mbambara » Nicolas Bikaï. Et d’ajouter : « Dans le cadre de la purification dans les hôpitaux, c’est parce que lorsqu’il y a eu des corps surtout en décomposition, il y a des infiltrations qui sont sources de maladies et se propagent dans toute la ville. Ceci parce que la médecine moderne ne maîtrise pas bien l’origine de cette morbidité chez les enfants. Donc, il faut à tout prix faire un traitement local ». Les rites s’achèvent le 29 décembre prochain. La gare, quant à elle, avait subi le même rituel quelques jours après le déraillement.