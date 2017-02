Transport ferroviaire: Le trafic reprend progressivement à Camrail

Cependant, les passagers ne peuvent encore bénéficier de tout le confort qu’offre la compagnie ferroviaire. A l’origine de ce service de moindre qualité, LQE apprend que la composition des trains couchettes est modifiée en raison des contraintes techniques. Tout comme les trains 191 et 192, reliant les villes de Ngaoundéré et Yaoundé offrent uniquement des places de 2ème classe assises, a-t-on appris auprès de l’opérateur ferroviaire Camrail, contrôlé à hauteur de 77,4% par le groupe Bolloré. A l’inverse, la composition des trains express 181 et 184 desservant Douala-Yaoundé, les trains omnibus 112 et 113 assurant la liaison Belabo-Ngaoundéré et les trains 170 couvrant Mbanga-Kumba reste maintenue.



21 octobre 2016: Vendredi noir à Eseka

Le train circulait à une vitesse « anormalement élevée », avait reconnu quatre jours après la catastrophe Eric Melet, président de Bolloré Africa Railways, l’exploitant de la ligne de chemin de fer. Il avait ajouté

que la décision de doubler le nombre de voitures du convoi pour faire face à la forte demande avait été autorisée par les autorités et que le nombre de passagers supplémentaires était conforme à la capacité des voitures.Les autorités camerounaises ont fait état de 79 morts et d’au moins 550 blessées immédiatement après l’accident, mais n’ont pas communiqué de bilan définitif depuis.