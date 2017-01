Cameroun - Economie: Que valent les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ?

Selon la pratique, l’Etat fédéral réservait une subvention de plus de deux milliards FCFA, soit l’équivalent de trois quarts environ du budget de l’Etat fédéré de la partie occidentale du pays. A l’heure où les revendications de mieux-être constituent la toile de fond d’une partie de l’opinion publique anglophone depuis le début du quatrième trimestre 2016, Le Quotidien de l’Economie esquisse une évaluation du potentiel économique des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à partir des références statistiques les plus récentes de l’Institut national de la statistique du Cameroun (INS).



Le Sud-Ouest et Nord-Ouest : climat des affaires favorables

La région du Sud-Ouest s’étend sur 25 410 km2 et représente environ les 5,43% de la superficie de l’ensemble du territoire de 475 442 km2 . Une enquête de l’Institut national de la statistique, menée au début de l’année 2010 auprès des acteurs économiques du pays, 16,7% des chefs

d’entreprises interrogés trouvaient que le Sud-Ouest présentait un climat favorable pour les affaires. Cette partie du pays devançait Douala et Yaoundé puisque c’est la région de l’Adamaoua qui se présentait comme le second choix des chefs d’entreprises installés au Cameroun. Seulement 25% des investisseurs trouvaient ce climat défavorable. Là aussi, il s’agissait de l’un des meilleurs scores issus de cette enquête menée par l’INS. Ce climat des affaires favorable dans le Sud-Ouest englobe sa région voisine du Nord-Ouest. Avec ses 17 300 km2, l’étude de l’INS sur « L’état de l’industrie camerounaise » montre que 57,1% de chefs d’entreprises trouvent que le climat des affaires est « assez bon » dans la région du Nord-Ouest. Dans cette catégorie, le Nord-Ouest occupe le peloton de votes favorables sur le plan national.La région du Sud-Ouest, toute proportion gardée est celle qui absorbe le plus de travailleurs dans le secteur privé au Cameroun. Il s’agit certes d’un legs colonial mis en place dès 1947 sous la tutelle de la Grande Bretagne. A côté de la Cameroon Development Corporation (CDC), qui dispose de plusieurs usines et plantations de palmier à huile, d’hévéa et de banane dessert dans la région du Sud-Ouest, l’économie de la région est objet de convoitise avec la présence de la Société nationale de raffinage (Sonara) qui est spécialisée dans le traitement de l’essentiel des besoins du pays en matière de ressources pétrolières. A cela s’ajoute un fort potentiel espéré de la rétrocession de la presqu’île de Bakassi au Cameroun par le Nigeria le 14 août 2008. Le tourisme se présente aussi comme un potentiel qui serait une source considérable de devises et d’emplois pour les populations. Même si la tendance vers la réduction du chômage est de 40% à 2% entre 2001 et 2007, la réduction du sous-emploi visible à moins de 50% d’ici 2020 semble difficilement réalisable.Sur le plan régional, en dehors de Douala et Yaoundé qui concentrent à elles seules 59% des entreprises industrielles soit 6 906 unités, ces deux agglomérations sont les lieux privilégiés d’établissement des moyennes et grandes entreprises. De manière désagrégée, si Douala regroupe 63,8% des grandes entreprises, la région du Littoral dans son ensemble est à 3,9% au début de l’année 2010. Cette répartition géographique n’est pas éloignée de la situation dans la région du Sud-Ouest qui avec ses 5 unités de productions industrielles, regroupe 1,9% des grandes entreprises du pays, alors que le Nord-Ouest est à 1,5%, selon l’INS. D’après ces études, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest devancent aussi le Littoral avec respectivement 10,3% et 9,5% de Très petites entreprises contre 1,1% dans la région considérée comme la première place économique du pays. Même en matière de PME, le Sud-Ouest talonnait la région du Littoral avec 1,8% et 1,1%. Et de manière générale, au début de l’année 2010, selon les données de l’INS, la région du Sud-Ouest compte 1 005 entreprises toutes catégories confondues, soit un 10% des 11 685 entreprises recensées au Cameroun en 2009. Par ailleurs, le recensement général des entreprises (RGE), réalisé par l’Institut national de la statistique au cours de la période août-novembre 2009, a permis d’identifier 6 487 entreprises et établissements en activité dans la région du Nord-Ouest à cette période. Lorsqu’on considère la taille des entreprises recensées, 88,3% sont des très petites entreprises (TPE), 9,4% des petites entreprises (PE), 2,0% des moyennes entreprises (ME) et 0,3% des grandes entreprises (GE). D’un point de vue géographique, les entreprises de la région du Nord-Ouest sont essentiellement concentrées dans le département de la Mezam où se trouve la capitale régionale. En effet, 72,4% des entreprises recensées y sont localisées. Suivant la forme juridique, les entreprises individuelles représentent 90,7% des unités recensées.James Kamaha Chona, président directeur général de Comatrans Group, informait les lecteurs de Le Quotidien de l’Economie du 23 janvier 2017 qu’un « container parti du Nigeria fait deux mois pour arriver au Cameroun ». Selon cet opérateur économique, la distance entre le Cameroun et le Nigeria n’est pas importante. C’est juste 800 km gérables en un jour et demi de voyage. En l’absence d’infrastructures routières à la fois dans la zone de contact à partir de la région du Nord-Ouest, même l’ouverture du Sud-Ouest à la mer n’est pas exploitée. Le port de Limbe n’est pas encore opérationnelmalgré les textes l’érigeant en port en eau profonde en 1999. Suivant les projections internes au gouvernement, « ce port sera spécialisé dans le transport des produits lourds tels que les hydrocarbures, le ciment, les containers et surtout les produits agricoles ». Selon des études croisées, son tirant d’eau serait plus compétitif que ceux des ports de Kribi et Douala par exemple. Le port de Limbe serait donc une aubaine pour le Cameroun, s’il veut aller directement à la conquête du Nigeria qui présente des débouchés complémentaires aux stratégies de développement du Cameroun.Le parc hôtelier du Nord-Ouest compte 113 établissements hôteliers en 2014, dont 8 hôtels de catégorie 3 étoiles. La capacité d’hébergement disponible dans l’ensemble des établissements hôteliers du Nord-Ouest a évolué en dents de scie entre 2012 et 2014. Les arrivées des non-résidents et des résidents dans les établissements d’hébergement depuis 2010 ont évolué en dents de scie avec dans un premier temps, une hausse ininterrompue de 2010 (44 304 arrivées) à 2012 (52 352 arrivées). Ensuite, une forte baisse avec une chute de 22% du nombre des arrivées entre 2012 et 2013 (40 801), et enfin une hausse entre 2013 et 2014 (45 103 arrivées).Dans le secteur minier, le nombre d’entreprises qui exercent dans la région du Nord-Ouest a considérablement augmenté entre 2010 et 2014. Par exemple, dans le secteurde la mine artisanale, ce nombre est passé sur cette période de 14 à 206. L’ensemble constitué de parcs nationaux, de réserves forestières (et de faune) et de sanctuaires représente les aires protégées. La région du Nord-Ouest possède 9 aires protégées dont 6 relèvent du régime des forêts et 3 du régime de la faune. Elle n’abrite aucune zone de chasse. L’ensemble des aires protégées couvre environ 6,5% de la superficie totale de région.En 2014, le nombre de kilomètres de routes principales (prioritaires) bitumées était de 342. La même année, le nombre de kilomètres de routes principales (prioritaires) en terre était de 1 580 et celui des routes rurales bitumées et en terre était respectivement de 31 et 2839. Les routes rurales en terre constituent 59% du réseau routier ; les routes rurales bitumées, 1% ; les routes principales (prioritaires) bitumées, 7% ; et les routes principales (prioritaires) en terre, 33%. Il faut noter que ces statistiques ont bien évidement évolué avec le bitumage de nombreux autres axes routiers, tel que la ring-road dont la réception provisoire a eu lieu le 28 avril 2016.Sur une enveloppe de 1 150 milliards FCFA pour le budget d’investissement public en 2015 par exemple, les deux régions anglophones du Cameroun n’étaient pas les mieux loties par rapport aux autres régions du pays. Le Centre se taille la part du lion avec 157, 6 milliards FCFA, le Littoral 105,9 milliards, le Sud 99, 053 milliards, l’Est plus de 70 milliards, l’Extrême-Nord 45, 43 milliards FCFA, le Sud-Ouest avec 34, 501 171 milliards FCFA, l’Ouest avec 33, 212 914 milliards FCFA, le Nord-Ouest avec 25,146 224 milliards FCFA, l’Adamaoua avec 16, 069 404 milliards FCFA et la région du Nord 15, 698 725 milliards FCFA. En 2013, le BIP de la région du Nord--Ouest se situait à environ 19,6 milliards FCFA, dont 13,6 milliards (69 %) gérés par les services centraux, tandis que l'allocation en 2014 était d'environ 19,3 milliards FCFA, avec environ 12,7 milliards (66%) gérés par les services centraux. Concernant les recettes, entre 2013 et 2014, les recettes des Brigades de contrôle et anti-corruption des délégations du Commerce ont sensiblement baissé entre 2013 et 2014 passant de 27,5 millions FCFA à 26,6 millions FCFA, tandis que celles des services douanes ont considérablement baissé sur la même période passant de 217,5 millions FCFA à 179,6 millions FCFA.