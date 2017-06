Camrail: Vers une meilleure gestion du transport ferroviaire au Cameroun

Selon ce dernier, c’est pour impulser un nouveau dynamisme que sur l’initiative du chef de l’Etat camerounais Paul Biya et du président dudit groupe Vincent Bolloré que ces changements ont été apportés au sein de cette entreprise.

Nouvellement installés avec le directeur général de nationalité française Jean-Pierre Morel, les nouveaux responsables ont effectué leur première sortie à Eséka, où s’est produit un terrible accident ferroviaire le 21 octobre 2016, faisant 79 morts et 600 blessés.

C’est-dire qu’au-delà d’une visite de réconfort aux victimes et à leurs familles, « l’impulsion est très forte du sommet de l’Etat pour que des mesures fortes soient prises pour gérer au mieux cet après-drame et également prendre des mesures pour l’avenir », a déclaré M. Abbo.

Dans cette perspective, CAMRAIL a annoncé, le renforcement de la sécurisation des passagers, la sécurisation du personnel et des infrastructures, ce qui, d’après des sources, devrait se traduire

par l’acquisition et la réhabilitation des équipements, aussi bien roulants, des rails que l’immobilier. Par ailleurs, le renforcement du volet social fait également partie des préoccupations à travers la remise d’un important don de matériels et de médicaments à l’hôpital d’Eseka, « dont le personnel s’est démené dans tous les sens pour secourir les victimes le jour du drame », a-t-on appris.Pour le top mangement de CAMRAIL, en plus de la remise d’un don de médicament ainsi que des échanges avec des riverains de la voie ferrée, les autorités administratives et traditionnelles, il était également question de faire le point sur les indemnisations où on a assuré qu’en collaboration avec le gouvernement les « choses évoluent progressivement ».