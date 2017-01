Préoccupations des enseignants du Cameroun: Reprise des discussions le 31 janvier

Conformément aux termes du communiqué de presse publié le 16 janvier 2017 par le Pr Ghogumu Paul Mingo, directeur de Cabinet de M. le Premier ministre, chef du gouvernement et président du Comité interministériel ad hoc chargé d’examiner et de proposer des solutions aux préoccupations soulevées par les syndicats des enseignants anglophones du Cameroun, le ministre de l’Enseignement supérieur, président du Comité interministériel chargé d’examiner et de proposer des solutions aux préoccupations soulevées par les syndicats des enseignants du Cameroun, porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale que ledit Comité, créé par arrêté du Premier ministre N°118/CAB/PM du 8 novembre 2016, tiendra sa quatrième session ordinaire le 31 janvier 2017, dès 10h, dans la salle de conférences du ministère de l’Enseignement supérieur (Yaoundé). L’article 2 de l’arrêté sus-visé du Premier ministre, chef du gouvernement, signé le 8 novembre 2016, précise que le Comité est placé auprès

du Premier ministre, chef du gouvernement. Il a pour mission d’examiner tous les problèmes soulevés par les syndicats des enseignants du Cameroun, de proposer au Premier ministre, chef du gouvernement, des réformes permettant d’apporter des solutions durables aux diverses préoccupations, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des réformes proposées. Il a déjà tenu trois sessions : 18 novembre 2016, 2 décembre 2016, 30 décembre 2016 et a eu à se pencher sur des dossiers sensibles concernant le système éducatif camerounais. Il a eu à soumettre des propositions précises à M. le Premier ministre, chef du gouvernement qui y a apporté des réponses promptes et adéquates, avec la très haute autorisation de S.E.M. le président de la République, chef de l’Etat.Dans cette perspective, la 4e session ordinaire du Comité du 8 novembre 2016 examinera, comme lors de ses trois dernières sessions, les questions techniques liées au système éducatif camerounais dans son ensemble ( sous-système anglophone et sous-système francophne). Il prendra aussi connaissance des propositions émanant des deux groupes de travail mis sur pied lors de la 3e session ordinaire (30 décembre 2016), relativement aux problèmes économiques et financiers des enseignants d’une part, aux problèmes sociaux et humains des enseignants d’autre part. Il poursuivra également, de manière méthodique, la préparation du Forum national de l’éducation. Il se tiendra en 2017. Le Premier ministre, chef du gouvernement, avait autorisé son organisation (communiqué du 2 décembre 2016) sous sa supervision effective. Le Comité interministériel chargé d’examiner et de proposer des solutions aux préoccupations soulevées par les syndicats des enseignants du Cameroun est consititué de cinq ministres (enseignement supérieur, enseignements secondaires, éducation de base, emploi et formation professionnelle, sports et éducation physique). Parmi les membres, figurent un représentant des services du Premier ministre, chef du gouvernement, tous les présidents des syndicats d’enseignants dûment légalisés et toute personne invitée à titre spécial par le président du Comité. Il est aussi doté d’un secrétariat technique. Ce Comité est l’illustration patente de la pérennité et de l’effectivité du dialogue républicain, constant, sincère et rigoureux, prescrit aux responsables du système éducatif camerounais, par S.E.M. le président de la République, chef de l’Etat, sous la haute autorité de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, en vue d’arrimer toujours davantage le système éducatif camerounais aux normes académiques et professionnelles universelles, pour une meilleure assurance-qualité et une plus grande performance de nos écoles maternelles et primaires, lycées, collèges, centres professionnels et universités, tant dans le secteur public que dans le secteur privé (laïc et confessionnel).