Déchéance d'HAYATOU à la CAF : La main coupable d'INFANTINNO

Ces medias, dont le journal britannique The Guardian et l’AFP relèvent clairement que Gianni INFANTINO, aurait fait l’objet d’un début de procédure à la FIFA pour son ingérence supposée dans l'élection du 16 mars 2017 qui a portée le Malgache AHMAD AHMAD au poste de Président la Confédération Africaine de Football, en remplacement du camerounais Issa HAYATOU. La charge contre Gianni INFANTINO est appuyée par le limogeage de quelques uns de ses collaborateurs qui en ont pointé les irrégularités. Se référant à plusieurs sources internes à la FIFA, ces médias citent, à titre d’illustration, le cas de deux membres influents de la Commission d'éthique qui n’ont pas été reconduits en mai dans leurs fonctions parce que s’étant justement penchés sur le rôle du patron de la FIFA dans l’élection de mars. Cornel Borbély, ex-patron de la chambre d’instruction, aurait,à cet égard, ouvert une enquête sur le sujet. « Même moi

j’ai été surpris par cette défaite. Beaucoup de personnes qui étaient dans la salle à Addis-Abeba ou qui suivent les activités du football savent comme ça s’est passé pour que j’échoue » tambourinait Issa HAYATOU aux premières heures de sa déchéance, avait-il pris la Sénégalaise Fatma SAMOURA, bras droit du président de la FIFA à partie en bramant : « Je sais très bien que vous avez fait campagne contre moi ! ». En clair, plusieurs partisans d’Issa HAYATOU et observateurs avaient assuré qu’INFANTINO ŒUVRAIT CONTRE CELUI QUI AVAIT APPELE A VOTER POUR LE CHEICK SALMAN A LA PRESIDENCE DE LA FIFA. A en croire le journal britannique The Guardian, le Suisse aurait ainsi promis à plusieurs présidents de fédérations africaines d'accélérer le versement d'aides à leur fédération en échange de leur soutien à Ahmad. Des accusations, qui si elles sont avérées, traduisent le fait que Gianni INFANTINO a violé plusieurs articles des statuts de la FIFA, notamment les 22 et 23 relatifs aux confédérations. Réagissant à ce sujet par voie de communiqué ce 20 juin 2017, la FIFA nie toutes ces allégations : « Madame Maria Claudia Rojas, l’actuelle présidente de le chambre d’investigation de la Commission d’éthique, a confirmé que tous les dossiers en suspens lui ont été transmis et qu'il n'y a aucune enquête préliminaire ni aucune procédure ouverte concernant le président de la FIFA. »