Cameroun : Maahlox Le vibeur voulait juste créer le Buzz

« Bien qu’il soit particulièrement regrettable qu’il ait été attaqué, nous sommes soulagés de savoir que la batte de baseball n’a heureusement pas atteint l’artiste à l’image des grotesques montages qui se retrouvent sur la toile » peut-on lire entre les lignes de la note ; en clair comme en crypté, Maahlox est le principal fautif pour ne pas dire l’instigateur de ce tintamarre car ce c’est tout le contraire qu’il a tenter démontrer en publiant sur son compte Facebook ce dimanche« Je suis à l’hôpital je viens de me faire violement agresser sur scène au OG CLUB [et qu’il entendait engager une poursuite judiciaire, ndlr] » ; sinon un mensonge, un message qui aura suffi pour que suivent tous la vague de publications et autres analyses qui ont laissé prospérer l’idée d’un Maahlox Le vibeur agonisant... C’était donc un canular à en croire le communiqué qui précise que « ». Le seul exploit du rappeur aura peu ou proue été de continuer avec sa prestation après avoir été menacé par une dame du public batte de baseball à la main. Outre cette faille de son dispositif sécuritaire que la boite de nuit entend résoudre, elle a en point de mire de prendre « les mesures nécessaires pour concilier les deux parties, faire la lumière de façon professionnelle sur cette affaire et faire ce qu'il fait de mieux, divertir et récréer son aimable clientèle » ; l’entreprise n’est certainement pas consciente qu’il lui faudra désormais faire face à tous les chanteurs de galerie qui ne manquent pas d’astuces pour POLARISER L’ATTENTION DU PUBLIC SUR EUX EN TEMPS DE FETE COMME EN TEMPS DE MALHEUR.

Trouvez ci-dessous le communiqué d’Olympics Gaming (OG)



Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com