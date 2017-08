Le Cameroun honoré à une compétition internationale de robotique

Ils sont âgés entre 15 et 18 ans mais ont déjà la tête à la robotisation. Mualah fofang, Ando Ulrich, hagbang Larissa et Ndeh Jordan viennent de représenter dignement le Cameroun à la First Global Robotique, une compétition internationale de robotique organisée par une ONG basée aux Etats-Unis. Initialement réservée seulement aux pays développés, notamment l’Europe, l’Amérique du Nord, et l’Amérique du Sud, cette année, la compétition s’ouvre au monde entier et inclut les équipes d’Afrique et d’Asie. Parmi les 163 équipes venant des 158 pays qui étaient présents, le Cameroun est sorti 43ème avec son équipe de 4 élèves. « Ce rang honorable montre que les élèves formés au Cameroun peuvent se classer devant ceux venus des pays développés comme la France et le Canada et qu’ils ont les capacités pour compétir à l’échelle internationale », se réjouit Janet Fofang, encadreur de l’équipe camerounaise constituée des élèves de

Tassah Academic. Ces élèves ont suivi un cursus scolaire qui met l’accent sur les sciences, les technologies, et l’ingénierie pour se mettre à jour avec des nouvelles technologies aujourd’hui. La première étape de la compétition consistait à mettre en place des robots capables d’accomplir des tâches bien définies à partir des kits identiques envoyés à chaque pays. Ce qui nécessite un sérieux travail d’ingénierie, de technologie, et d’informatique. Les robots en compétition avaient des designs différents, ainsi que les ingénieries différentes mais devaient accomplir une tâche unique, à savoir trouver des sources d’eau propre et pouvoir enlever des particules sales dans l’eau. Il fallait donc distinguer les balles bleues (représentant l’eau potable) et les amener dans les réserves d’eau ou enlever les particules sales représentées par les balles orange pour engranger les points. En regroupant les pays en équipes, l’organisation voulait transmettre un message principal : « Quand il s’agit de la science et de la technologie, il n’y a pas de divergence parce qu’on se met ensemble pour trouver la solution ». Dans son discours lors de la cérémonie de clôture, Jim Yong Kim, le président de la Banque mondiale, n’a pas manqué d’apprécier l’initiative. « Ces jeunes seront la première génération dans l’histoire de l’humanité, à pouvoir mettre un terme à la pauvreté extrême dans le monde. Avec ce que j’ai observé à travers ces robots, je sais qu’ils pourront le faire », a-t-il déclaré. Au sortir de cette compétition, Janet Fofang, la responsable de l’équipe du Cameroun et représentante de l’organisation au Cameroun, envisage déjà de préparer les prochaines échéances. Elle envisage d’organiser des compétitions en robotique dans chaque région et chaque année, ce sont les meilleures équipes qui vont représenter le Cameroun aux prochaines éditions.