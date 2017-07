Cameroun: Paul BIYA nomme Préfets, SG et Inspecteurs Généraux des Services Régionaux

Région de l’Adamaoua :

Préfet du département du Djérem M. Ndjomo Bernard, administrateur civil principal, précédemment sous-préfet de l’arrondissement de Pouma

Préfet du département du Faro et Déo, M. Ndjana Yves Bertrand Noël, administrateur civil principal, précédemment sous-préfet de l’arrondissement de Tonga

Préfet du département de la Vina, M. Ndongo Luc, administrateur civil principal, précédemment préfet du département des Hauts-plateaux



Région du Centre

Préfet du département du Mbam et Inoubou, M. Mvondo Justin, administrateur civil principal, précédemment préfet du département de la Vina

Préfet du département de la Mefou et Akono, M. Bouba Haman, administrateur civil principal, précédemment préfet du département du Faro et Déoo

Préfet du département du Nyong et Kellé, M. Peter Tieh Nde, administrateur civil principal, précédemment préfet du département de la Manyu

Préfet du département du Nyong et Mfoumou, M. Baorou Alim Théophile Jean Roger, administrateur civil principal, précédemment préfet du département de la Vallée

du NtemPréfet du département de la Boumba et Ngoko, M. Kuela Valeri Norbert, administrateur civil principal, précédemment préfet du département du NgoketunjiaPréfet du département de la Kadey, M. Aboubakar Iyawa, administrateur civil principal, précédemment préfet du département du Nyong et Kellé ;Préfet du département du Lom et Djerem, M. Awounfack Alienou Yves Bertrand, administrateur civil principal, précédemment secrétaire général du gouverneur de la région du Centre ;Préfet du département du Mayo Danay, M. Maliki Oumara, administrateur civil principal, précédemment préfet du département du FaroPréfet du département du Mayo-Kani, M. Ngonè Doundi Messapé Bernard, administrateur civil principal, précédemment préfet du département du Ndoga MantumPréfet du département du Mayo-Sava, M. RoksBo Raymond, administrateur civil principal, précédemment préfet du département Mayo-TsanagaPréfet du département du Mayo Tsanaga, M. Djoboina Jean Daniel, administrateur civil principal, précédemment préfet du département du Djérem ;Préfet du département du Moungo, M. Galim Ngong Irénée, administrateur civil principal, précédemment préfet du département du Lom et Djérem ;Préfet du département du Nkam, M. Amougou François, administrateur civil principal, précédemment préfet du département du Mayo Rey ;Préfet du département de la Bénoué, M. Embé David, administrateur civil principal, précédemment préfet du département de la Mefou et Akono ;Préfet du département du Faro, M. Babila Akaou, administrateur civil principal, précédemment préfet du département du Mayo SavaPréfet du département du Mayo Rey, M. Mballa Samba Etienne, administrateur civil principal, précédemment sous-préfet de l’arrondissement d’Abong-Mbang ;Préfet du département du Boyo, M. Tegni Fidèle, administrateur civil principal, précédemment secrétaire général des services du gouverneur de la région du NordPréfet du département du Bui, M. Mo Emile Simon, administrateur civil principal, précédemment secrétaire général des services du gouverneur de laPréfet du département du Donga- Mantung, M. Nkwenti Simon Doh, administrateur civil principal, précédemment préfet du département du Mayo DanayPréfet du département de la Mentchum, M. Kamga Charles, administrateur civil principal, précédemment préfet du département du Nyong b Mfoumou