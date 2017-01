Cameroun - Microfinance: Les directeurs généraux de Gecefic et Cecec limogés

Ce n’est pas le calme plat qui règne dans le secteur de la microfinance ces derniers temps. Notamment à la Générale des caisses pour l’épargne et le financement du Cameroun (Gecefic) SA et à la Caisse d’épargne et de crédit pour l’entreprenariat (Cecec). Les directeurs généraux de ces deux structures ont vu leur séjour écourté dans ces différents EMF puisqu’ils viennent d’être limogés de leurs fonctions. A la Gecefic, Pierre Datchoua Kameni a été limogé, il y a une semaine. Il a été immédiatement remplacé par un chef d’agence de la boîte. L’on apprend dans cette structure que l’ancien DG a été licencié pour insuffisance des résultats. En fait, il ya deux ans de cela, Pierre Datchoua Kameni avait été recruté avec comme mission de collecter l’argent de l’entreprise auprès de ses créanciers. Parmi ces créanciers figurent en bonne place les administrateurs de cet établissement de microfinance de 2e

catégorie. Une mission qu’il n’a assurément pas mener avec efficacité dans un contexte où le directeur général n’a pas toujours les pleins pouvoirs au sein de l’entreprise de microfinance au Cameroun, explique certains acteurs du secteur. Ceux-ci soulignent à cet effet qu’il n’est pas toujours aisé de s’adresser aux administrateurs pour leur réclamer de l’argent. Une situation qui a certainement créé quelques tensions entre ce dernier et certains administrateurs. Ce qui lui vaut aujourd’hui son départ à la tête de cette structure, apprend-on. Dans le cas de Cecec, établissement de microfinance de 1ere catégorie, le directeur général Fabrice Zchingo Petton a été limogé et remplacé par Ngango Tchoko Yossa, ancien directeur général adjoint de Nofia. Des limogeages qui selon certains acteurs du secteur de la finance ne sont que la face cachée de l’iceberg. Pour eux, on pourrait bien croire que ces deux structures ne sont pas au beau fixe. « L’on espère que la venue de ces nouveaux responsables dans ces deux boîtes va apporter quelque chose de nouveau et porter davantage au sommet ces microfinances », espère un acteur du secteur. A propos de la Gecefic et de la Cecec. Le premier est un établissement de microfinance de 2ème catégorie agréé par le ministère des Finances. La Cecec quant à elle est un établissement de 1ere catégorie agréé par le ministère des Finances et la COBAC.