Football: Les Lions Indomptables attirent de nouveau les foules

Entre l’indifférence d’il y a quelques mois et l’enthousiasme actuel, revivons quelques moments forts.

Il y a encore quelques semaines, parler de l’équipe masculine de football camerounaise ne disait rien à personne au pays. Que ce soit dans les stades ou encore devant les écrans, on remarquait toujours l’absence de ce qu’il convient de nommer le 12ème joueur. Après la grosse série de mauvaises prestations effectuées par les coéquipiers de Moukandjo lors de diverses compétitions, le peuple tout entier a fini par lui tourner le dos. On se souvient même que la bande à Enganamouit (les Lionnes) était devenue l’équipe préférée des citoyens qui n’hésitaient pas à leur apporter son soutien chaque fois qu’elles étaient en compétition. Cette situation qui a duré pendant des mois, vient de s'estomper avec la qualification de la team d’Ondoa pour les ½ finale de la 31ème édition de la CAN qui se tient

en ce moment au Gabon.La nuit du samedi 28 au dimanche 29 janvier restera à jamais dans l’histoire comme le début d’une nouvelle ère pour les Lions Indomptables de football. C’est surtout au courant de cette fameuse nuit que la communion s’est à nouveau faite entre la bande à Moukandjo et le peuple tout entier. Alors que tout le monde avait décidé de tourner le dos à cette équipe, un facteur a fini par renverser la situation: la victoire face au Sénégal lors du match des quarts de finale.Le vieil adage dit stipule qu’il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, s’est vérifié lors du match qui opposait le pays de Nicolas Nkoulou à celui de Moussa Sow. Les Lions Indomptables ont déjoué tous les pronostics en allant battre ceux de la Teranga et se sont directement qualifiés pour les demies finales de cette CAN qui se déroule en ce moment au Gabon. Pourtant rien ne prédisait la victoire des Lions, pas même les pronostics qui les plaçaient comme outsider. Pourtant, après 120 minutes sans marquer le moindre but, c’est finalement au bout de la série des tirs au but que le Cameroun a obtenu la victoire.Au lendemain de cette euphorie, certains acteurs commencent déjà à se mobiliser et prédisent déjà la victoire finale pour l’équipe nationale du Cameroun. Du coup, les délégations se mettent déjà en place pour accueillir ceux qu’il convient désormais d’appeler les “héros”.