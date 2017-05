Cameroun: Luc Koa nommé coordonnateur des équipes nationales

L'un des vice-présidents de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Luc Koa, bien connu du milieu footballistique camerounais vient de se voir confier les clés de la gestion administrative des équipes nationales de football camerounais. La décision signée du président de la Fécafoot, Tombi à Roko a été rendue publique hier en fin d’après midi. Il remplace à ce poste André Nguidjol Nlend nommé le 15 octobre 2015. Le patron de l’exécutif de la Fécafoot a sans doute misé sur l’expérience de l’homme, qui depuis plusieurs années déjà est coutumier des couloirs de cette instance faitière du football national, pour avoir longtemps travaillé avec l’ancien président de cette, Iya Mohammed. C’est donc un « initié » du football qui va exercer cette fonction qui est à cheval entre le ministère des Sports et de l’Education physique et la Fécafoot. Dans ses nouvelles missions statutaires, il devra « examiner les

besoins identifiés par les teams managers et établir les états de paiement, suivre l’exécution des dépenses en conformité avec le budget élaboré conjointement avec le ministère des Sports sous l’encadrement de la Primature et en fin dresser un rapport financier global des compétitions et un compte des engagements effectués ». En dehors du football, le nouveau promu Luc Koa est député à l’Assemblée nationale de la circonscription Lekie centre. C’est sa troisième législature. Dans l’hémicycle de Ngoa-Ekelle, il est le rapporteur général de la commission des finances et du budget, cumulativement chef d’équipe des rapporteurs spéciaux. C’est un opérateur économique qui dans son quotidien se veut « discret et réservé ». «C’est une fierté que ce soit quelqu’un de la maison, qui connait très bien et aime le football camerounais, il a de l’expérience, de part son profil, on a espoir que les sélections nationales seront mieux gérées», confie sous anonymat une source à la Fécafoot. Fin mars dernier, suite à une défaite concédée contre la Guinée Conakry à Bruxelles, l’entraineur sélectionneur du Cameroun Huguo Broos avait dénoncé l’amateurisme managerial au sein de la tanière. Il se plaignait du fait que les joueurs n’avaient pris leur repas avant le match. C’était le début du Bruxellesgates. Le gouvernement camerounais avait donc instruit une enquête pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire.