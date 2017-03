Cameroun: Les soldes accrochent peu les consommateurs Camerounais

Sur le Boulevard Ahmadou-Ahidjo, l'une des avenues les plus fréquentées de Douala, les grandes surfaces généralistes, supermarchés et supérettes défilent. Dans les vitrines, aucun panneau marqué « solde » et aucune ristourne affichée pourtant, plusieurs produits sont vendus avec une forte réduction comme le confirme une vendeuse de Vapsan. Dans ce supermarché, l’on offre même des rabais très importants sur tous les articles : Une salle à manger de 450 000 FCFA passe à 375 000 FCFA, ce qui fait une diminution de 75 000 FCFA. « Nous avons lancé ses soldes pour permettre aux clients de s’équiper, mais aussi pour se débarrasser des anciens produits », décrypte une tenancière. Les produits à bas prix ne concernent pas que les boutiques d’ameublement. Dans les magasins de prêt-à-porter et d'électroménager, c'est aussi le cas. Au supermarché Mahima par exemple, les salariés rencontrés ce matin du lundi 27 mars 2017 sont

sur le point depuis des heures de mettre en vitrine les tables, les fauteuils ou encore télévisions qui sont en solde. Sur les étiquettes, l’on peut lire que l’écran plasma LG 43 pouces LED coûte 299 000 FCFA au lieu de 375 000 FCFA et la marque Sharp 32 pouces se marchande à 149 000 FCFA et non plus 205 000 CFA. La marmite chauffante se vend à 45 000 FCFA au lieu de 35 000 FCFA, soit une baisse de 10 000 FCFA. « Il y a moins de personnes aujourd’hui ; d’habitude il y a des bousculades surtout en période de fêtes de fin d’année »constate, l'air un peu déçu, un vendeur au rayon téléviseurs. En ce lundi, le constat est le même dans la plupart des boutiques d’Akwa. Cependant, les clients ne se pressent guère dans les rayons pour profiter des rabais consentis. Le constat est le même à Tskenis où l'engouement des visiteurs se fait plus discret. « La solde est une politique commerciale qui laisse penser que le commerçant vend au rabais. Or, personne ne peut vendre pour perdre », affirme un homme qui tient à garder son anonymat. Un avis que partage Jeanne Miyot qui sort d’une boutique dont l'affluence des clients était quasi inexistante. « Je fais partie des personnes qui prennent avec beaucoup des pincettes les soldes ou toute autre promotion. C’est possible que les produits écoulés dans ce cadre soient avariés », estime-t-elle. Selon elle, la raison de cette désaffection vient aussi des promotions et autres déstockages qui finissent par habituer les consommateurs à des prix bas. De même, de nombreuses enseignes proposent des promotions toute l’année, face à un contexte de pouvoir d’achat en baisse. Si les soldes ne déchaînent pas les passions à Tskenis, elles sont devenues un rendez-vous incontournable au groupe Arno. Les soldes vont de 10% à 55%, mais les articles de cuisines sont plus plébiscités par les acheteurs devant les articles de sport et d'hygiène. Autre enseigne en plein solde, c’est le fabricant chinois de Smartphones Xiaomi. Son showroom basé à un vol d’oiseau du lieu-dit Equipement draine du beau monde ce lundi à cause, les Smartphones Huawei Honor 4A et Huawei Honor 5X connaissent une réduction de 30% sur ses prix initiaux. « C’est une occasion en or pour moi ; j’ai toujours eu l’envie de m’offrir une des dernières sorties de Huawei », vante un client sortant fraichement de l’enseigne.