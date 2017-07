Monnaie: La BEAC exclut une dévaluation du Franc CFA

Le dispositif protocolaire impressionnant de la conférence de presse du gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) observé hier à l’issue de la deuxième session ordinaire de cette année du Comité de politique monétaire (CPM), tenue au siège de la banque centrale de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) cachait mal une prise de position importante. En présence de tout le gouvernement de la BEAC, ce qui n’est pas toujours le cas des CPM, certainement pour plus de solennité, Abbas Mahamat Tolli, le gouverneur de la BEAC, au cours d’une intervention spéciale, s’est exprimé sur une question qui alimente la rumeur ces derniers temps : la dévaluation du FCFA, monnaie utilisée dans la zone Cemac. Et, la prise de position du gouverneur de la BEAC est restée sans fioriture, les rumeurs de la dévaluation du FCFA, bien que récurrentes sont infondées, fantaisistes et

sans fondements. En plus, aucun facteur objectif ne plaide aujourd’hui en faveur d’un ajustement monétaire dans la zone Cemac, tranche Abbas Mahamat Tolli. Et, le gouverneur de la BEAC pour justifier sa position invoque la situation économique actuelle de la zone Cemac comparativement à celle de 1994 lors de la dernière dévaluation de la monnaie de cette zone, et qui visait à résorber les déséquilibres économiques profonds apparus dans les pays africains de la zone Franc au cours de la seconde moitié des années 80. D’abord, le gouverneur de la BEAC fait appel au taux de croissance de la zone Cemac, prévu en termes réels à 0,8% en 2017, donc supérieur au taux de -0,3% de 1993, un an avant le dévaluation de janvier 1994. Egalement, le taux d’investissement évalué à présent à 23,5% du Produit intérieur brut (PIB) de la Cemac serait supérieur à celui de 18,5% de la veille de la dévaluation de 1994. Autre indicateur économique ne militant pas en faveur de la dévaluation du FCFA, selon le gouverneur de la BEAC, c’est le taux d’inflation. Celui-ci est prévu en moyenne annuelle à 1,6% en 2017, donc inférieur à la norme communautaire de 3%, alors qu’il était de -0,4% en 1993. Non moins important aussi, c’est le déficit budgétaire, base engagements hors dons. Pour l’heure, il est largement inférieur, selon la BEAC, s’établissant à 3,5% du PIB, contre 9,7% du PIB en 1993. Mais, s’agissant du solde extérieur courant, il serait équivalent et se situerait à -7,9% du PIB en 2017 contre -7,5% en 1993. Parmi les indicateurs économiques de la zone Cemac dont fait recours le gouverneur de la BEAC pour justifier l’inopportunité actuelle de la dévaluation du FCFA, il y a le taux de couverture extérieur de la monnaie. Pour la BEAC, ce dernier serait largement supérieur, se stabilisant autour de 60% en 2017, alors qu’il était à 14,8% en 1993. Ceci, explique la BEAC, témoigne d’un coussin de réserves officielles encore confortable, de près de 2 800 milliards de FCFA en 2017, alors qu’en 1993, il était de 165 milliards de FCFA. Ces réserves officielles qui garantissent la stabilité extérieure du FCFA représenteraient 2,1 mois d’importations de biens et services en 2017, contre 1,3 mois en 1993, explique-t-on. Avec les réserves actuelles, le compte d’opérations de la BEAC auprès du Trésor français, rassure-t-on, serait excédentaire de quelque 2 600 milliards de FCFA en 2017, alors qu’il marquait un déficit de 78,6 milliards de FCFA en 1993. Par conséquent, le taux de couverture extérieure de la monnaie qui en moyenne était de 21,9% sur la période 1990-1993 est passé à 80,9% sur la période 2013-2016 et une prévision de 60,4% est faite sur la période 2017-2020. Pour la BEAC, ces perspectives favorables appellent à l’optimisme, et elles sont d’ailleurs soutenues par l’amélioration quoique modeste des prévisions de la conjoncture pétrolière, les cours de pétrole brut ayant entamé un léger redressement ou, à tout le moins, se sont stabilisés. La BEAC n’oublie pas la conclusion déjà par quatre Etats sur six de la Cemac, des programmes avec le FMI. Ce qui entraînera, croit savoir la BEAC, une meilleure mobilisation des financements extérieurs.