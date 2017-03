Cameroun: Les enseignants du secondaire en grève depuis hier

Il n’en fallait pas plus pour venir à bout de la patience des enseignants du secondaire regroupés au sein d’un mouvement dénommé « collectif des enseignants indignés ». Depuis hier, plusieurs centaines d’enseignants ont investi l’esplanade du ministère des Finances (Minfi) pour faire entendre leur voix et exprimer leur amertume, face à des pratiques qu’ils jugent peu orthodoxes. « Nous sommes là pour réclamer nos droits. Ça fait 30 mois pour certains, 60 mois et même plus pour d’autres, que nous sommes sans salaire. Ceux qui ont la chance d’avoir des salaires ne perçoivent que la moitié ou les 2/3, et pour les avoir, il faut mobiliser des réseaux. Nous sommes donc venus pour dénoncer et mettre fin à ces pratiques », confie un des responsables du mouvement. Les « enseignants indignés » imputent principalement cette situation qu’ils jugent excessive au ministère des Finances. «Le Minfi, quand il accepte

de dire un mot à propos, nous parle de contraintes budgétaires sans plus. Il brille d’ailleurs par une indifférence totale depuis le dépôt du préavis de grève », déplore une source. Les grévistes dénoncent également le rançonnement dont ils sont victimes par leurs collègues fonctionnaires en service au Minfi. « Il est inadmissible qu’on soit sur le terrain depuis 2 ou 3 ans et qu’on continue de percevoir seulement 2/3 du salaire. Et ce, après avoir traversé 4 ou 5 étapes et à chacune d’elles, l’on vous exige le versement de 10%, 20% ou même 30% de ce salaire minable. On dirait que le ministère des Finances est devenu un comptoir commercial », déplore un des leaders. Selon les informations reçues des meneurs du groupe, c’est environ 22 000 enseignants de différentes promotions, dont certaines remonteraient jusqu’en 2010, qui sont concernés par ce problème. Pourtant, le problème ne semble pas relever de l’importance de l’enveloppe nécessaire pour satisfaire ceux-là qui s’attèlent au quotidien à donner une éducation de qualité à la jeunesse. En prenant un salaire moyen de 125 000 FCFA par enseignant, il faut seulement une enveloppe mensuelle de 2,75 milliards pour payer les salaires querellés, soit 33 milliards de FCFA par an. Une somme qui pourrait même être revue à la baisse, puisque certains ne perçoivent encore que les 2/3 du salaire. Pour sortir de l’impasse et désamorcer ce mouvement d’humeur, le gouvernement devra satisfaire le chapelet de revendications formulées par les enseignants. « Nous exigeons le versement intégral de nos salaires, la suppression pure et simple du système cynique des 2/3, l’automatisation du système des avancements, car il n’est pas aisé de partir de l’arrière pays jusqu’à Yaoundé pour remplir un tas de papiers et repartir, alors que vous n’avez même pas de salaire. A l’heure du numérique, on est sensé automatiser toutes ces procédures », indique une source. Ils parlent aussi de la promesse non tenue des rappels et de certaines primes, notamment la prime de zone ou encore de la prime de risque. « C’est injuste de travailler dans un coin comme Kolofata avec tout ce qui se passe là-bas, sans avoir un avantage particulier par rapport à celui qui est ici à Yaoundé », déplore Achille N. Ils ont été reçus par le secrétaire général du Minfi, qui, selon les grévistes, n’a rien proposé de bon. « Il a brandi des solutions à l’emportepièce en promettant une fois de plus de verser les salaires dès la fin du mois d’avril. Mais quelle garantie de crédibilité avons-nous au regard des antécédents concernant ce dossier ? », S’interroge le porte-parole du mouvement. « Nous ne voulons plus des solutions cosmétiques et esthétiques. Nous attendons des solutions pratiques, complètes et rapides. Tant que ce ne sera pas le cas, vous allez nous voir ici chaque jour », tranche Achille N. La concertation tenue avec le ministre des Enseignements secondaires, en fin d’après-midi n’ayant pas abouti à la levée du mot d’ordre de grève, l’on annonce la poursuite de la mobilisation avec l’arrivée d’autres enseignants.