Cameroun: Deux millions de Camerounais atteints de Bilharziose en 2016

Il connaît les cours d’eau de sa localité au bout des doigts. Il y va d’ailleurs régulièrement. Ngwei est son préféré. D’après ce jeune homme, il y a de petits vers dans cette eau et selon lui, ces mollusques sont inoffensifs. «Ils ne m’ont jamais fait de mal», confie-t-il tout joyeux. Une affirmation qui ne satisfait pas les universitaires engagés dans la recherche sur l’éradication de la bilharziose. Selon une étude menée par le Programme national de lutte contre la schistosomiase et les helminthiases, au Cameroun, plus de deux millions de personnes sont atteintes et plus de cinq millions sont à risque. Les enfants de 6 à 15 ans sont les plus touchés. L’universitaire Flobert Njiokon la présente comme une maladie parasitaire due à la pénétration à travers la peau d’un ver (le trématode), du genre schistosoma communément appelé bilharzie. La bilharzie pénètre dans l’homme, se développe et donne

des vers adultes qui vont dans le sang. Selon des experts présents à Yaoundé à la première conférence de l’accélération de la lutte contre cette maladie au Cameroun, la contamination de l'homme se fait dans des eaux douces à l'occasion de diverses activités (corvées d'eau et lessives à la mare ou au bord du fleuve...). A en croire certains, les pêcheurs et les agriculteurs sont des groupes à haut risque d’infection. Ladite maladie peut se présenter sous plusieurs formes. La forme intestinale se manifeste par des douleurs abdominales, une dysenterie avec des selles contenant du sang et de la glaire. La forme uro-génitalecommence par une inflammation de la vessie (cystite), avec des douleurs et des difficultés lors des mictions (dysurie) et des urines sanglantes (hématurie). La bilhazie rectale entraîne des saignements au niveau du rectum, source d'anémie et de fatigue et des douleurs analorectales. Et la bilhazie artério-veineuse se caractérise d’emblée par une atteinte du foie et de la rate et, souvent, une jaunisse (ictère) et des hémorragies digestives. Par mesure de prévention, dans les régions dites endémiques comme le Nord, outre les précautions concernant le contact avec les eaux susceptibles d’être contaminées, «une prophylaxie médicamenteuse (chimio prévention) est recommandée dans certains groupes de populations», explique Flobert Njiokon. Mais, pour André Mama Fouda, ministre de la Santé publique (Minsanté), l’idéal serait l’éradication de la maladie.