Cameroun - PHOTOGAME : Voici les gagnants du mois de Mai 2017 !

Pour ce mois de mai placé sous le thème du « Travail », il était question de vanter nos métiers sur la toile.

Après concertations du jury, les 3 photos retenues sont celles de WANDJI Clément qui découvre « les Ouvriers de la plantation de thé » de Djuttista; celle de Bryce Jobs qui dépeint la « passion d’un Cordonnier de chaussures » ; et enfin celle de NJOUME Yannick qui montre « Un caméraman en action ».

Chacun d’eux recevra respectivement, par ordre de mérite les sommes de 50 000Fcfa, 30 000Fcfa et 20 000Fcfa. La date et le lieu de remise des lots seront communiqués ultérieurement.



Thème de juin

Par ailleurs, les participations comptant pour le mois de juin sous le thème des « Enfants » continuent. Le rire d’un enfant illumine la maison, ne dit-on pas ? Partage donc ton expérience avec ces petits

bouts-de-choux qui nous comblent d’amour, et entre toi aussi dans le livre d’or des lauréats !Pour participer au jeu, rendez-vous sur la page http://photogame.prosygma-cm.com et cliquez sur « Participer ». Les photos sont envoyées jusqu’au 14 juin 2017 et les votes se font du 15 au 31 juin 2017. N’oubliez pas que vous pouvez publier plusieurs images pour maximiser vos chances de gagner, alors à vos caméras et que le meilleur l’emporte !