Cameroun - Energie électrique: Les 211 MW du barrage de Memve'ele déjà disponibles

Ce n’est donc plus l’énergie électrique qui manque au barrage hydroélectrique de Memve’ele. Avec un taux d’avancement global des travaux du barrage proprement dit estimé à 95%, l’électricité est dores et déjà disponible. Mais celle-ci se doit d’être acheminée jusqu’à Yaoundé pour être connectée au Réseau interconnecté Sud et participer à la résorption du déficit énergétique que connait actuellement le Cameroun. C’est cet autre volet du projet de l’aménagement hydroélectrique de Memve’ele dans la région du Sud du Cameroun qui a connu beaucoup de retards dans son implémentation. Des retards dus non seulement au non remboursement des travaux exécutés sur préfinancement par l’entreprise chinoise Sinohydro qui réalise ces travaux. Mais également, selon Réné Goti du groupement français Coyne & Bellier qui assure la maîtrise d’œuvre de ce projet, des difficultés de libération de l’emprise du projet du fait des problèmes d’indemnisations des populations impactées par ce projet, la faible

mobilisation de l’entreprise sur le terrain, etc. Néanmoins, ces travaux de construction des ouvrages d’évacuation sont aujourd’hui rendus à un taux de réalisation de 50%, notamment pour ce qui est du premier lot, Nyabizan-Ebolowa. Sur 800 pylônes à construire pour couvrir les 278 km de ligne de transport d’énergie de Nyabizan à Yaoundé, environ 300 ont déjà été construits, apprend-on de la Direction du projet-unité opérationnelle du projet Memve’ele. De même, l’essentiel des équipements nécessaires pour le 2e tronçon de ce projet Ebolowa-Yaoundé, étaient attendus au port de Douala à la fin du mois de février de cette année. Et, un verrou important pour une bonne avancée de ces travaux a été levé le mardi 28 février 2017 à Nyabizan, dans le département de la Vallée du Ntem, avec la signature entre le gouvernement camerounais représenté par le ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire, Louis Paul Motaze et Eximbank Chine, représenté par son directeur général, d’un accord de prêt commercial d’un montant d’environ 83 milliards de FCFA pour le financement du projet de construction des ouvrages d’évacuation de l’énergie électrique du projet hydroélectrique de Memve’ele. Le coût global de ce projet de transport de l’énergie électrique produite par le barrage de Memve’ele du site du projet jusqu’à Yaoundé est évalué à 85,2 milliards de FCFA, soit 85% par Eximbank Chine et 15% par le gouvernement camerounais, soit 14,5 milliards de FCFA. En signant cet accord de prêt pour le financement des ouvrages de transport de l’énergie électrique produite au barrage de memve’ele, Louis Paul Motaze a saisi cette occasion pour exhorter l’entreprise chinoise qui réalise ces travaux à respecter strictement les délais contractuels, tout en rassurant le partenaire chinois que la partie camerounaise respectera, elle aussi, ses engagements financiers, pour que dès le mois de juin 2017, les 211 MW d’électricité puissent arriver à Yaoundé et « établir l’équilibre offre/demande d’énergie électrique dans le Réseau interconnecté Sud (RIS), de rééquilibrer le mix énergétique et de faire face à moindre coût à l’évolution croissante de la demande nationale », dixit Louis Paul Motaze. Outre l’installation des pylônes qui a déjà commencé, il y a également la zone du poste de 225/90 d’Ebolowa qui est déjà mise à disposition de l’entreprise, et les travaux de décapage du sol ont aussi commencé. Dans l’ensemble, il est prévu dans le cadre de ce projet, la construction de 225 KV de ligne de transport d’électricité, la construction et l’installation de trois postes de transformateur d’une capacité de 225/90 kV dans les localités d’Ebolowa, Nkoumou et Ahala, et enfin, l’acquisition des pièces de rechange pour les lignes et les postes, afin d’assurer la maintenance en temps réel.