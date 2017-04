Le franc cfa peut-il éviter une nouvelle dévaluation ?

Face à la contraction monétaire et la décote des prix des matières premières sur le marché mondial, qui complexifient la résilience économique de nombreux Etats de la zone franc, une nouvelle dévaluation du Fcfa apparait aux yeux de nombreux analystes comme la panacée idoine pour relancer l’économie de beaucoup de pays ayant en partage cette monnaie héritée de la colonisation, à défaut d’une monnaie propre. La question était déjà sur la table des chefs d’Etat lors du Sommet extraordinaire de la Cemac - la communauté économique des Etats de l’Afrique centrale, tenue à Yaoundé le 23 décembre 2016, à l’initiative du président camerounais Paul Biya. Beaucoup d’experts l’envisageaient comme solution indiquée pour juguler les effets néfastes du double choc pétrolier et sécuritaire sous lequel ploie l’économie de la sous-région. Des quotas étaient même envisagés, et dans les coulisses de la préparation de la Conférence des chefs d’Etat, quelques indiscrétions

indiquaient une dévaluation du Fcfa à hauteur de 30 % de sa valeur actuelle. Coup de théâtre, les 21 résolutions adoptées par les chefs d’Etat ont opté plutôt pour des mesures de résilience face à la situation économique et financière dégradante des Etats. La 1ère de ces résolutions indiquait que les chefs d’Etat ont décidé « de relever d’emblée que le renforcement de la stabilité macroéconomique ne nécessite pas un réajustement de la parité monétaire actuelle, mais plutôt des efforts d’ajustement sur les plans intérieur et extérieur, assortis de réformes structurelles adéquates ». Et la 7ème résolution de préciser la décision des chefs d’Etat « d’engager la Béac à proposer à brève échéance, en faveur des Etats, des mesures visant à promouvoir la migration progressive vers le financement par le marché de capitaux, en substitution des financements directs de la banque centrale ».Pourtant, les dernières mesures prises par la banque centrale sont loin de rassurer quant à la capacité de renforcement de la stabilité macroéconomique dans la sous-région, soutiennent certains économistes. En effet, au sortir du premier comité de politique monétaire de la Béac pour l’année 2017, tenue à son siège à Yaoundé le 22 mars 2017, la toute première de l’ère du nouveau gouverneur Abbas Tolli, la banque centrale a décidé de relever de 50 points son tiao-taux d’intérêt des appels d’offres, qui passe désormais de 2,45 à 2,95 %. Ce que les économistes traduisent par une contraction monétaire, qui trivialement signifie que l’argent deviendra plus rare. Et pour cause, en augmentant le taux d’intérêt d’emprunt d’argent auprès de la banque d’émission, la Béac limite les marges de manouvre des banques commerciales, qui se retrouveront en déficit de liquidités pour financer les activités économiques, situation qui impactera les ménages et partant la vie tout court. C’est d’ailleurs cette situation que vivent les citoyens des pays de la Cémac, avec des trésors publics qui peinent à payer les factures des opérateurs économiques, induisant une sclérose des activités économiques. On est déjà loin de la 7ème résolution des chefs d’Etat de la Cémac qui engageait la Béac vers des mesures visant à promouvoir la migration progressive vers le financement par le marché des capitaux, regrettent de nombreux économistes, qui redoutent d’ailleurs le ralentissement de l’activité économique. Il convient de mentionner qu’entre 2008 et 2017, la Béac avait réussi à diminuer progressivement son tiao pour le faire passer de 5,5 % à 2,45 %, contribuant à améliorer la situation financière des Etats de la sous-région Afrique centrale. Aujourd’hui à 2,95 %, le Tiao de la Béac, sans être parmi les plus élevés au monde, fait planer des inquiétudes sur la compétitivité économique des Etats de la sous-région. A titre comparatif, de nombreuses banques centrales ont baissé leur Tiao, en dépit de la conjoncture économique marquée par la mévente des matières premières sur le marché mondial. Il est de 1 % à la banque centrale américaine, de 0,000 % à la banque centrale européenne, de 0,250 % à la banque centrale de Grande Bretagne, de 0,000 % à la banque centrale japonaise. Dans certaines banques centrales, le tiao est même négatif, à l’instar de la banque centrale de Suède, -0,500 %, ou de la banque centrale suisse, -0,750 %. Des mesures incitatives pour préserver l’investissement privé, socle par excellence de la santé économique des Etats.Pour le nouveau gouverneur de la Béac, ce relèvement du tiao tient compte de la conjoncture en zone Cemac, marquée comme on le sait, par la chute drastique des cours du pétrole, principal produit d’exportation de la plupart des pays. La zone Cémac n’est pas la seule foudroyée par un marché international défavorable, les pays de la zone Cédéao, subissant eux aussi les effets pervers d’un marché défavorable pour leurs produits d’exportation, notamment le coton et surtout le cacao, pour la Côted’Ivoire, locomotive économique de la zone parmi les pays ayant en partage le franc Cfa. Un expert résume la situation en faisant le parallèle entre la situation actuelle et celle qui a prévalu avant la première dévaluation du Fcfa en 1994. D’où l’appel pressant chez nombre d’analystes économiques pour une nouvelle dévaluation au plus vite du Fcfa, une dévaluation qui permettra de relancer les exportations des produits des pays africains, membres de la zone franc. Pour certains érudits de la science économique, cette nouvelle dévaluation apparait comme la solution à court terme pour permettre aux économies des pays de la zone de résister face à la conjoncture, en attendant que soit sifflé la fin du match qui oppose au sein de la zone, et notamment en Afrique centrale, les partisans et les adversaires d’une monnaie unique. L’équation, bien que bottée en touche, était également sous-jacente à la Conférence extraordinaire des chefs d’Etat de la Cemac en décembre 2016 à Yaoundé, certains présidents à l’instar d’Idriss Deby du Tchad, et d’Obiang Nguéma de la Guinée équatoriale, n’ayant jamais caché leur volonté de sortir de cet espace monétaire jugé esclavagiste et avilissant.