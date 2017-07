Cameroun: 34 personnels portés disparus dans le naufrage d'un navire du BIR

Parti tôt ce dimanche de Limbe, Région du Sud-ouest, l'appareil transportant des engins, une cargaison de matériaux de construction et des denrées alimentaires de première nécessité mettait le cap sur la presqu'île de Bakassi. Jusqu’aux premières heures de ce lundi 17 juillet 2017, 34 personnels sont toujours portés disparus. Le chef de l'Etat prescrit une enquête. Dans le communiqué du ministre de la défense signé le 16 juillet 2017 et dont 237online.com a pu obtenir copie, trois soldats ont été sauvés sur les 37 personnels qui se trouvaient à bord du bateau logistique de l’armée camerounaise qui a chaviré hier dimanche 16 juillet 2017.

Un navire de l’armée camerounaise parti dans la matinée d’hier dimanche 16 juillet 2017 de Douala pour Bakassi, a chaviré en mer. Sur les 37 personnes qui étaient à bord de ce bateau logistique, trois seulement ont pu être secourues. Le gouvernement camerounais, à travers

le ministre de la défense, a publié tard dans la nuit d’hier à ce lundi 17 juillet 2017, pour renseigner l’opinion publique sur le bateau, la mission qu’elle effectuait et le point sur les opérations de recherche des personnels portés disparus.Dans communiqué N°05023/Cp/Mindef/01 de Beti Assomo, il ressort "...qu’un bateau logistique du BIR baptisé " Le Mundemba" en partance pour Bakassi pour un ravitaillement et ayant à son bord 37 personnels y compris l'équipage, a chaviré en mer au large de DEBUNSHA le 16 juillet 2017 vers 06 heures, heure locale. Les circonstances de cet accident ne sont pas encore élucidées, mais les premières informations font état d'une mer qui s'est brusquement agitée." Plus loin, le texte précise "... L'hélicoptère a pu repérer des traces de carburant et a ainsi aiguillé les patrouilles maritimes vers le slieux probables du chavirement. 03 soldats ont pu être secourus mais le bateau semble avoir coulé au fond des eaux. Cette zone est quadrillé et fait l'objet de recherches minutieuses et intenses pour secourir d'eventuels survivants. 34 personnels sont jusqu'a présent portés disparu."

Des anonymes pour quelques uns mettent en cause" l'État" piteux du bateau tandis que bien d'autres y voient la résurgence du conflit qui opposa le Cameroun et le Nigeria au sujet de la presqu'île de Bakassi; zone riche en pétrole et autres produits miniers qui est la propriété du Cameroun depuis octobre 2002 après une longue période de tribulations. Aucune réaction des autorités camerounaises à cette heure, les opérations de fouille sont censés se poursuivre pour que soient retrouvés davantage de corps.

