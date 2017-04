Cameroun: Trois évêques au tribunal pour incitation à la grève à Bamenda

De sources proches du dossier d’accusation, il leur est reproché de n’être pas intervenus afin de favoriser la reprise des cours dans les régions anglophones du pays, secouées depuis novembre 2016 par une crise sociopolitique.

Trois directeurs d'établissements confessionnels de la zone font partie également des accusés qui sont poursuivis par un groupe de parents d’élèves connus pour être de hauts gradés de l’armée qui réclament par ailleurs 150 milliards FCFA de dommages et intérêts.

Interrogé sur le sujet par une radio privée basée dans la métropole économique, Douala, le président de la Conférence épiscopale nationale, Samuel Kléda, a dénoncé un «acharnement».

Pour lui, l’Église catholique qui est au Cameroun ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de la crise qui paralyse les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis plus de 5 mois.

Et le prélat de se demander pourquoi les responsables d’autres établissements scolaires, privés

et publics, également paralysés du fait de revendications de fédéralisme, voire de sécession, ne sont pas eux aussi poursuivis pour les mêmes faits.L’on note que cette affaire intervient alors que, en février dernier, la province ecclésiastique de Bamenda avait, par voie de communiqué, affirmé que la paralysie des activités ainsi que les violences dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest étaient symptomatiques d'une profonde crise sociopolitique.Appelant le gouvernement à un dialogue franc et sincère, les signataires du document avaient affirmé que les arrestations, les tortures et la coupure d’Internet dans ces régions ne pouvaient qu’aggraver la crise.L’on note que les relations entre le régime de Yaoundé et l’Église catholique locale ont toujours été ambiguës, aussi bien sur le plan politique que des droits de l’Homme et des libertés publiques, le pouvoir n’hésitant pas souvent à accuser les pasteurs de rouler pour l’opposition ou d’inciter au mécontentement social.