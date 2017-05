L'organisation de la Bronze Africa Cup de rugby à XV retirée au Cameroun

Cette dernière est également suspendue pour trois mois, à la suite d’un conflit ouvert l’opposant à la confédération continentale.

En dehors de la crise au sein de la Fécarugby, Rugby Afrique reproche au Cameroun de n’avoir pas, en 6 mois et 3 renvois consécutifs, réussi à mettre en place un minimum d’organisation.

La compétition, qui devait dans la capitale, Yaoundé, rassembler le pays organisateur, l’Algérie et le Nigeria, se réduira finalement à un tournoi entre les deux dernières nations citées en un lieu qui reste à déterminer.

Reste que les accusations brandies par la confédération africaine pour retirer l’organisation la Bronze Africa Cup ne sont pas présentées sous le même angle par la partie camerounaise.

Dans un message électronique en effet, la Fécarugby invoque, comme motif premier avancé par la confédération, «l'insécurité des équipes et des officiels devant prendre part à la compétition», et ce «malgré les délais respectés pour la soumission de la lettre avant la réunion du conseil d'administration de Rugby Afrique, tenue le 17 mai dernier, comme exigé par l'instance continentale».

Pour la fédération, la sécurité des tiers a toujours été garantie par l’État lors de grands rassemblements, le Cameroun abritant de nombreuses compétitions internationales sans que la sécurité des personnes et des biens ne soit menacée, la dernière coupe d’Afrique de football dames en étant un parfait exemple. Pourla Fécarugby, «parler de sécurité en de telles circonstances pourrait sans aucun doute passer pour injurieux aux yeux de l’État du Cameroun».