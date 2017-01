Cameroun - Social: Calme précaire dans les hôpitaux publics

La semaine qui s’est achevée a été marquée par une atmosphère de tension dans les hôpitaux publics du Cameroun comme à l’hôpital central de Yaoundé, à l’hôpital Jamot, au Centre hospitalier universitaire (Chu) et à l’hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique. La grève prévue pour ce 16 janvier 2017, n’aura pas lieu. 237online.com Les deux syndicats parlant au nom des travailleurs des hôpitaux publics au Cameroun ont décidé de lever le mot d’ordre de grève. Les signataires du préavis de grève vont poursuivre le dialogue avec le gouvernement pour que les solutions continuent à être trouvées aux problèmes posés par les travailleurs des hôpitaux publics de 1ère et 2ème catégorie du Cameroun. Selon Sylvain Nga Onana, le président de Cap/santé, la grève a été suspendue par ce que le gouvernent, en occurrence le ministère de la Santé publique a promis d’apporter des solutions aux problèmes posés d’ici le 15 février prochain. La

réunion de crise ayant conduit à la levée du mot d’ordre de grève du Syndicat national du personnel médico sanitaire du Cameroun (Synpems) et de Cap-Santé a eu lieu samedi dernier au ministère de la Santé publique. Les concertations en question ont été présidées par André Mama Fouda, le ministre de la Santé publique. Les syndicalistes et le gouvernement n’ont pu s’accorder lors de la réunion que le ministre de la Santé publique a présidée le 12 janvier dernier. C’est dans le souci de promouvoir le dialogue social que le gouvernement a trouvé utile de les convoquer à nouveau samedi 14 janvier pour une deuxième concertation. Sylvain Nga Onana parle d’un « calme précaire ». Le président de Cap/santé affirme que si rien n’est fait en février prochain le mot d’ordre de grève sera réactivé. Parmi les revendications posées par les syndicalistes, il y a entre autres : la prise en charge gratuite en cas de maladie du personnel médico-sanitaire et de leur famille nucléaire, le reclassement professionnel, la distribution objective des primes, l’application du décret du président de la République de juillet 2014 revalorisant le salaire des agents publics de 5%. Ces mêmes revendications avaient déjà été soulevées en septembre 2016 dans un précédent préavis de grève. Mais pour des raisons stratégiques, les deux responsables syndicaux avaient décidé de suspendre la grève. C’est uniquement à l’hôpital gynéco –obstétrique et pédiatrique de Yaoundé que les employés avaient observé une demi-journée de grève. Les problèmes posés par les syndicalistes datent de plusieurs années et concernent au moins trois ministères que sont : le ministère du Travail et de la sécurité sociale, le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative et le ministère de la Santé publique. Le ministre André Mama Fouda a expliqué que si les solutions tardent à être trouvées aux problèmes posés par les syndicalistes, c’est parce que toutes les revendications posées ne relèvent pas de sa compétence.