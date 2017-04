Le directeur général d'Ecobank Cameroun sur le départ

Son remplaçant reste attendu. Il y aura prochainement un changement à la tête d’Ecobank Cameroun. Moustapha Fall, l’actuel Directeur général est sur le départ, apprend-on de sources proches de l’intéressé. En effet, apprend-on, Moustapha Fall a été muté au siège du groupe Ecobank à Lomé au Togo, où il va occuper de nouvelles fonctions. Il aura notamment en charge l’audit du groupe, si l’on en croit nos sources. Pour l’instant, à Ecobank, rien ne filtre sur ce départ. Les employés et même les responsables de la banque disent ne pas être au courant de cette mutation. Cependant, un cadre de l’établissement affirme que ces derniers mois, le directeur général est très peu visible à son bureau et qu’il fait des voyages régulièrement entre Lomé et Douala. Interrogé sur le sujet lors d’un récent événement à Douala, l’un des responsables de la banque s’était contenté d’indiquer que « le service

est assuré sans problème à Ecobank Cameroun ». Toujours est-il que le départ de l’actuel directeur général reste non confirmé. Cependant, son successeur reste attendu. Moustapha Fall est à la tête d’Ecobank Cameroun depuis février 2012. Lors de l’Assemblée générale de la banque en 2015, le mandat du Sénégalais au poste d’administrateur-directeur général d’Ecobank Cameroun avait été renouvelé pour trois ans. Il n’aura pas finalement terminé ce mandat. Toutefois, il laisse une banque plutôt bien portante. Sous sa direction en effet, Ecobank Cameroun est passée de la cinquième à la quatrième place au classement des meilleures banques du Cameroun, juste derrière Afriland First Bank, Bicec et Société générale Cameroun ; du moins si l’on en croit le palmarès annuel de Jeune Afrique, édition 2016. Selon les responsables de la banque, elle a réalisé en 2015 par exemple, unrésultat net de 6,38 milliards FCFA, soit une hausse de 5% par rapport à l’année précédente. Egalement, les dépôts de la clientèle ont connu un accroissement de l’ordre de 24% par rapport à l’année 2014. Par ailleurs, l’on apprend que 6 milliards de FCFA de dividendes ont été distribués aux actionnaires entre 2014 et 2015. Au cours de ces dernières années, la banque panafricaine s’est également démarquée par sa contribution au financement de l’économie camerounaise. Ecobank a en effet été l’un des arrangeurs du dernier emprunt obligataire lancé par l’Etat du Cameroun, le 20 septembre 2016. Par ailleurs, la filiale camerounaise de la banque panafricaine a vu ses performances reconnues et récompensées en 2016 en étant désignée meilleure banque au Cameroun pour la quatrième année consécutive par le Magazine britannique « The Banker ». Des Performances à placer à l’actif de Moustapha Fall, diplômé de Harvard Business School, Executive Education, et de l’Ecole nationale universitaire de technologie au Sénégal. Celui-ci nourrissait le vœu de voir Ecobank trôner dans le trio de tête des banques au Cameroun. Un vœu qui se réalisera peut-être avec son successeur.