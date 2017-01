Can Total Gabon 2017: Bataille de Lions demain à Franceville

La rencontre Cameroun-Sénégal de demain à Franceville est un classique du football africain. Depuis 2002, les deux équipes se sont affrontées à quatre reprises, avec une seule victoire sénégalaise. Pour cette 31ème édition 2017 de la Coupe d’Afrique des Nations, les cartes ont été redistribuées. Fort d’une campagne éliminatoire sans faute et d’une phase de groupe convaincante, le Sénégal a une grande carte à jouer. 237online.com Le Cameroun peut quant à lui compter sur un bloc équipe compact et un esprit de solidarité démontrés lors du premier tour. Camerounais comme Sénégalais sont à l’origine des deux premières grosses sensations de cette Can. Les Lions Indomptables ont éliminé le pays organisateur, tandis que ceux de la Teranga ont devancé le grand favori l’Algérie, avec dans ses rangs, le ballon d’Or africain 2016 Ryad Mahrez. L’équipe du Cameroun a terminé 2ème de son groupe derrière le Burkina Faso, totalisant deux match

nuls et une victoire (2-1) face à la Guinée-Bissau. Le Sénégal lui, a fini 1er du groupe B avec 7 points, soient deux victoires face à la Tunisie et le Zimbabwe, puis un nul (2-2) arraché à l’Algérie. Les Lions Indomptables peuvent compter sur leur atout premier qui est l’impact athlétique dans le jeu mais surtout la solidarité sur le terrain. De l’avis de nombreux observateurs, c’est une équipe qui fait preuve de beaucoup de générosité et de collectif. Emmenée par son capitaine Sadio Mané, l’équipe du Sénégal a de sérieux atouts. A commencer par le buteur de Liverpool déjà auteur de deux réalisations en phases de groupes. Il est, aux côtés de son compère Diao Baldé Keita (deux passes décisives), l’élément central d’une attaque, qui a déjà inscrit 6 buts. Autant que les Camerounais avec Fabrice Ondoa, les joueurs d’Aliou Cissé peuvent compter sur un très bon gardien. En l’occurrence Abdoulaye Diallo. La force du Sénégal peut aussi se reposer sur sa jeunesse, représentée par Benjamin Ismaïla Sarr (18 ans/FC Metz) virevoltant sur le plan offensif. Les Lions de la Teranga ont enfin un milieu de terrain très réactif avec Henri Saivet (Saint-Etienne), comme plaque tournante.entre les deux équipes il y a eu 4 confrontations Cameroun-Sénégal depuis 2002, avec deux victoires pour les Lions Indomptables. La première le 10 février 2002, aux tirs aux buts, en finale de la Can ; la deuxième en match amical le 9 février 2005, 1 - 0. C’est le même score qui a soldé la victoire des coéquipiers de Demba Ba lors du match retour des qualifications pour la Can 2012. Les deux équipes s’étaient séparées trois mois plus tôt, le 26 mars 2011, sur un score nul et vierge à Yaoundé. Même si les Camerounais ont de nombreux égarements défensifs et que les sénégalais pèchent au niveau de la finition, cette rencontre de quarts de finales de demain n’en reste pas moins un choc, un duel des Lions.