Cameroun : Cette liste du Ministère de l'Eau et de l'Energie qui fait des gorges chaudes

La publication par le Ministère de l’Eau et de l’Energie ce 16 février 2017 de la liste additive des candidats admis pour la formation de techniciens et d'ingénieurs dans le cadre du projet national d'électrification par système solaire photovoltaïque au Cameroun, suscite une vague de réactions incendiaires sur la place publique.

Ce sont 30 noms disséminés dans les filières Monteurs (Installateurs P.V), Commerciaux, Ingénieurs. Suite à leur publication, des voix s’élèvent pour dénoncer du tribalisme, la plupart brame en effet que ces candidats sont tous originaires de la même région que le Ministre Basile ATANGANA KOUNA. Pour traduire leur mécontentement, nombreux sont les camerounais, des anonymes pour la plupart, qui, à l’appui de commentaires sur les réseaux sociaux dénoncent « des agissements de certains ministres et re-expriment notre attachement sans faille a l'unité nationale de notre pays », à Parfait MBVOUM de proposer que « Ce Monsieur doit être pendu! Aucun Anglophone, aucun Bamiléké, Aucun ressortissant du Grand Nord, aucun ressortissant du Littoral (…) Uniquement les fils de la Mefou Akono, Département d’origine du ministre. Mes chers frères Anglo ne laissez pas! ». La charge sonne de manière continuelle empreinte de beaucoup d’emotion.

A l’évidence, le seul argument que

tient plus d’un camerounais révolté à ce sujet reste la conformation des noms de candidats promus qui ont été très vite identifiés comme étant ceux usités dans une circonscription précise. Mais loin d’aller démontrer l’éventualité d’un facteur brassage culturel sur l’homogénéité apparente de cette liste additive, il est plutôt loisible de constater que dans le flot de ces analyses aucune mention n’est faite de la liste complète, forte de 132 noms toutes filières confondues, des candidats admis pour cette formation publiée bien avant par le ministère de l’eau et de l’énergie ; Et pourtant la représentativité de quasiment toutes les régions du pays, si elle tient uniquement à la nature des noms que portent des candidats, est très perceptible sur cette autre liste et dans chacune des 07 branches (Monteurs /installeurs PV, technicien PV, ingénieur PV…). La publication de cette liste n’avait d’ailleurs occasionné aucune protestation.C’est comprendre que les anonymes entre autres leaders d’opinion ont trouvé l’occasion rêvée pour se faire du bétail, sinon pour enliser la situation précaire de cohabitation que traverse le Cameroun ; les nombreux appels à la révolte déversés sur les réseaux sociaux par ces temps relativement à ce sujet en sont la preuve et semblent corroborer la pertinence d’une régulation effective par les pouvoir publics de l’utilisation d’internet, et partant, des réseaux sociaux au Cameroun.