Cameroun - Déploiement: Elecam pour la communication numérique

Convaincre les Camerounais. C’est loin d’être gagné ; et il faudra remettre ça en 2017 à Elecam. L’organe en charge des élections a fait sa rentrée depuis le 3 janvier dernier, avec la relance des inscriptions sur les listes électorales. Hier, 12 janvier, alors qu’il recevait les vœux du personnel, le directeur général des élections, Abdoulaye Babalé, a insisté sur la nécessite de communiquer mieux et beaucoup plus que par le passé. Communiquer pour montrer la transparence et la crédibilité du processus électoral. Communiquer pour qu’Elecam ne soit plus soupçonné et soit vu comme un instrument de consolidation de la démocratie. Un accent particulier sera mis sur la communication numérique. Il sera question d’investir Internet et d’explorer tous les systèmes de communication on-line. L’enjeu, a dit, Abdoulaye Babalé, c’est de toucher la frange de Camerounais qui se trouve ici. Les médias traditionnels (radio, télévision et journaux) ne seront pas

négligés, car, de manière e générale, Elecam cherchera à toucher toutes les couches sociales pas assez « instruites », selon Abdoulaye. Il faudra inscrire plus que les 510 000 nouveaux électeurs enregistrés en 2016. Pour améliorer les performances d’Elecam, le directeur général des élections a indiqué les corrections à faire : une meilleure qualité de la carte d’électeur, la mobilisation permanente du personnel de manière à prêt dès la convocation du corps électoral, enfin une meilleure utilisation des ressources humaines, matérielles et financières.