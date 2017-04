Cameroun: La tragédie de Express Union par Celestin Bedzigui

Je prends connaissance ce matin des multiples réactions suscitées par mon analyse d'hier, réactions qui mènent à la question essentielle des solutions possibles pour atténuer le risque de noyade de Express Union dans l'environnement et le contexte actuel, une question dont la réponse m'amène à compléter ci-dessous mon propos d'hier. Réglons d'entrée de jeu l'argument de ceux qui voudraient être des "patriotes économiques " et avancent que les compagnies de téléphonie mobile qui offrent un service de messagerie financière tuent les emplois des camerounais. Au constat de ce que ceux qui travaillent chez Orange et MTN sont également des Camerounais comme ceux de Express Union, cet argument n'en est pas un et doit être ignoré. A l'analyse, il apparaît plutôt qu'il s'agit d'un problème de "business model". Celui de Express Union, s'il était hier novateur, est aujourd'hui obsolète et totalement non compétitif pour cinq raisons :

- un niveau

excessif de charges fixes avec ces agences totalement supportées par la compagnie avec un personnel pléthorique, alors que la concurrence s'appuie sur les réseaux partenaires qui ne font intervenir qu'un individu par transaction, - un niveau élevé du prix du service (commissions),-une longueur excessive du traitement administratif à la délivrance du service,- une plus faible densité des points de services comparée à celui des concurrents qui en plus des partenaires stratégiques utilisent les réseaux individuels (call box),- un service non disponible pour l'essentiel les jours et heures ouvrables.Sur tous ces points, la concurrence de Orange Money et MTN Money a des avantages comparatifs décisifs adossés sur le e-world associés à une très puissante irrigation du marché.Express Union dont le " business model" est de la vielle génération basée sur la paperasse et un morcellement des taches devra donc s'adapter à la nouvelle économie fondée sur l'agilité, les alliances, les partenariats stratégiques, les M&A (fusions et acquisitions) et le " e-business processing". A défaut de réussir cette mutation, cette compagnie mourra irrémédiablement. La stratégie observée à l'heure actuelle de politiser le problème n'est absolument et malheureusement pas une médication, car en vérité une intervention des pouvoirs publics en sa faveur ne sera qu'une subvention indirecte pour compenser une inefficacité stratégique et organisationnelle ...imposant un coût indu aux populations et un ralentissement de l'économie car, la rapidité des opérations e-money et leur meilleur maillage de la société accroit la vitesse de circulation de la monnaie et renforce de ce fait l'activité économique. Voilà pourquoi un tel soutien du gouvernement donc le corollaire serait de restreindre le fonctionnement des sociétés concurrentes ne saurait intervenir compte tenu de sa politique économique libérale actuelle.Les suggestions faites pour un redéploiement de Express Union et qui iraient dans le sens d'un recours aux méthodes énumérées plus haut de la Nouvelle Economie buteraient sur un sérieux obstacle. Celui de la culture des opérateurs économiques de nos pays et principalement Kamers qui sont rivés au pôle mental patrimonial où les gens veulent rester "propriétaires de leur chose", fut-ce au prix de performances calamiteuses, et résistent ainsi de migrer mentalement au pôle financier et franchement capitaliste, lui qui privilégie le profit en acceptant des alliances et /ou une ouverture du capital qui, en contrepartie d'un moindre contrôle du capital de l'affaire, favorise plutôt la maximisation du " bottom line". La possibilité du développement d'un capitalisme endogène et national trouve là sa véritable limite. Cette limite semble encore pour l'heure infranchissable tellement est ancrée dans les esprits des opérateurs économiques des pays subsahariens cette culture. La tendance à la contourner en essayant d'impliquer, au lieu des partenaires stratégiques privés apportant une capacité accrue sur le plan opérationnel, mais plutôt l 'Etat dans l'intention d'obtenir que son ingérence dans le secteur productif modifie le jeu de la concurrence est un leurre dangereux. Express Union est dès lors soumis à un choix vital: sortir immédiatement de la case de la culture patrimoniale et rentrer dans celle de la Nouvelle Économie pour se donner une chance de rebondir car la compagnie garde tout de même l'atout de sa notoriété qui est capital , financièrement parlant et en terme de "good will" dans une négociation avec des partenaires éventuels, ou rester river à la culture patrimoniale du "garder ma chose" et mourir des larmes de l'espoir que le Gouvernement bridera l'expansion de ses concurrents pour l'aider à survivre. Il ne le fera pas et ne saurait le faire.