France: Les pygmées dans la réalité virtuelle

Le scénario a l’air tout réel. On peut observer des animaux errant dans la forêt, des fruits cueillis et soigneusement rangés dans des calebasses, des enfants jouant dans une cour. La bordure de la rivière offre un spectacle qui trahit la nature presqu’encore brute de ce paysage. Mais peu à peu le campement va se moderniser. Les femmes peuvent désormais se ravitailler dans des points d’eau moderne. Une grosse plaque indique déjà qu’on est bien chez les Baka. La forêt a quelque peu disparu, faisant place à des troncs d’arbres prêts à la transformation. C’est le signe palpable de l’exploitation de cet environnement par l’homme moderne. Ces images transposées du réel au virtuel sont le fruit de l’imagination d’étudiants de l’IAI-Cameroun et de l’Iftic-Sup qui ont représenté le Cameroun à la 19è édition de la compétition de la réalité virtuelle du 22 au 27 mars 2017 à Laval en

France. Alors que la plupart des représentations faisaient la part belle aux technologies du futur dans cette compétition qui valorise ce concept assez nouveau, ils ont choisi de se tourner vers le passé et de modéliser ce pan de la culture camerounaise. Ce qui n’a pas manqué de susciter la curiosité lors de la compétition, au point de mériter le prix spécial du jury de Laval Virtual. « Notre appli était l’une des plus frappantes, beaucoup avaient entendu parler des pygmées sans avoir vu. Nous avons ainsi attiré l’attention des membres du jury », témoigne un des membres de l’équipe. Le projet intitulé Rvpigcam (Représentation virtuelle des peuples Baka de la région de l'Est Cameroun) permet de naviguer en 3D dans le quotidien des pygmées d'aujourd'hui et du passé. L’objectif étant de valoriser la civilisation des pygmées et la culture camerounaise, montrer l'évolution de la vie en communauté pygmée, et susciter l’attention des touristes sur la richesse culturelle du Cameroun. Il est représenté en 2 grandes parties : Un premier scénario qui fait découvrir en plein jour les modes de vie des pygmées dans les temps anciens. La deuxième partie modélisée en second scénario montre la vie d'aujourd'hui, de nuit, chez les pygmées. Ce chef d’œuvre qui a nécessité la collaboration de 10 étudiants. Ils ont travaillé chacun sur un élément du puzzle, notamment les animaux, la forêt, les personnages, l’habitat, et les habits. Pavel Durent Teugmo, étudiant en 3è année télécoms et réseaux à l’Iftic-Sup, faisait partie de l’équipe. Il s’est occupé particulièrement de la modélisation et de l’animation des animaux. Il a d’abord recensé quelques animaux qu’on retrouve dans l’environnement des pygmées, notamment la poule, le chat, le chien, compris y les gibiers emportés du retour de la chasse. Pour cela, il a fallu regarder des documentaires sur la vie de ce peuple de la forêt qui vit de la chasse et de la cueillette. Ensuite, le jeune étudiant a pris le soin de dessiner les animaux grâce à des outils comme Photoshop, avant de les modéliser avec 3DS Max. Il a dû importer d’autres animaux déjà faits avec sketch Up. Le projet Rvpigcam est à 60% terminé. Il reste à animer les personnages pour le rendre encore plus vivant. Pour le réaliser, l’équipe a dû acquérir un casque de réalité virtuelle d’une valeur de 200 euros, soit environ 120 000 Fcfa. A terme, le Cameroun pourra en faire usage pour attirer les touristes, notamment lors des salons internationaux. La réalité virtuelle : un potentiel à explorer Pour des étudiants comme Pavel Teugmo, participer à des rencontres telles que Laval Virtual est une opportunité d’enrichir ses expériences, de découvrir de nouveaux projets et des experts dans le domaine. Lors de sa visite en début novembre 2016 au Cameroun, le directeur général de Laval virtual, Laurent Chrétien, a exhorté les jeunes à commencer à explorer les bienfaits de la réalité virtuelle. « On envisage aussi des formations pour les jeunes camerounais dans nos structures en France, peuvant aboutir à un recrutement », a-t-il souligné. Cette visite s’inscrivait donc dans la mouvance de l’événement baptisé « Laval virtual Africa » en préparation entre cette institution et l’IAI-Cameroun. Cette dernière venait en effet de décrocher le financement d’une firme américaine pour la construction d’un centre de réalité virtuelle au Cameroun. Eon Reality, qui veut financer à 50% la construction d’un centre de réalité virtuelle au Cameroun d’une valeur de 8 milliards FCFA. S’il parvenait à être réalisé, ce projet permettrait au Cameroun de se positionner comme un des leviers de cette technologie sur le continent. L’Afrique noire ne dispose pas encore d’un laboratoire de réalité virtuelle, note Armand Claude Abanda, Représentant résidant IAI Cameroun et membre du jury de Laval Virtual. Le premier groupe dédié à la réalité virtuelle en Afrique a été lancé en mai dernier en Afrique du Sud. Le pays compte également une entreprise déjà reconnue mondialement dans le domaine, SDK Lab. La technologie de la réalité virtuelle investit désormais tous les secteurs, notamment les jeux vidéo, la médecine, le tourisme, le transport, les médias, la finance, les loisirs et l’enseignement. « La réalité virtuelle, c’est la technologie du futur, c’est elle qui va doter toutes les voies vers l’économie numérique », explique Armand Claude Abanda. Le marché mondial de la réalité virtuelle devrait atteindre 30 milliards de dollars en 2020, Selon le cabinet Digi Capital. Dans le jeu vidéo particulièrement, le marché se développe vite. C’est environ 200 000 joueurs utilisent aujourd’hui les casques et autres accessoires de réalité virtuelle, note Digi Capital. Ce nombre devrait atteindre 56,8 millions en 2018. De quoi porter le marché à 5,2 milliards de dollars à cette date, soit 2,3 milliards pour les matériels et 2,8 milliards pour les logiciels. Dans le tourisme, les pays pourront proposer des visites en immersion des sites les plus prestigieux et attirer des millions de visiteurs virtuels depuis leur salon. Dans le domaine de la santé, des applications permettant la rééducation des accidentés ou des sportifs blessés verront le jour. L’entreprise américaine Deep Stream propose déjà des immersions comme traitement pour les troubles psychologiques. Des stimulations de blocs opératoires pour les médecins et des situations d’urgence pour les pompiers leur permettront de se perfectionner grâce à la technologie du virtuel. L’éducation constitue également un champ pour le virtuel, avec des cours à distance, visites de terrain et expérience du lieu de travail.