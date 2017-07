Armes nucléaires: l'ONU interdit le nucléaire 21 ans après le tacle à l'Afrique

La victoire vermoulue

Ce pas de l'Organisation des Nations Unies tient à l'obstination de 141 États, avec au premier plan l'Autriche, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Si pour ce projet de l'ONU on a eu pour les 124 votants une seule voix contre, ainsi qu'une abstention, il est loisible de constater qu'aucun des 9 pays détenteurs de l'arme nucléaire (États-Unis, Russie, Royaume-Uni, Chine, France, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël ) n'a participé à ces négociations. Autre absences marquantes, celle du Japon, seul pays à avoir subi une attaque atomique en 1945 et de quelques pays de l'OTAN. Et pour cause, ont expliqué la France, les États-Unis et le Royaume-Uni entre les lignes d'un communiqué conjoint : « Cette initiative ignore clairement les réalités de l'environnement sécuritaire international ». En clair, ces pays estiment que le traité ne va en rien impacter sur

la réduction du stock mondial actuel de quelque 15 000 têtes nucléaires.Le 11 avril 1996 en Égypte (Caire) les 53 pays que compte l'Afrique ont signé un traité interdisant la présence d'armes nucléaires sur le continent. Les États-Unis, la France, et la Grande-Bretagne qui aujourd'hui s'opposent à l'interdiction du nucléaire avaient pourtant soutenu l'Afrique dans cette lancée; sans doute pour qu'elle reste suffisamment faible pour ne guère tenir proprement une riposte à leur égard.Au rang des signataires du traité de ce 0 7 juillet 2017 il y a eu un seul pays africain à savoir: l'Afrique du Sud- qui après sa courte expérience dans le nucléaire (pendant l'apartheid) s'est astreint au traité de non-prolifération nucléaire (TNP) qui rend les États responsables de la réduction de leurs stocks.Lors d'une entrevue en mars dernier, Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU, a déclaré: « Nous devons être réalistes, Qui peut croire que la Corée du Nord accepterait une interdiction des armes nucléaires ? ». Voilà qui corrobore implicitement le fait que le régime de Pyongyang a plus d'autorité sinon est devenu incontrôlable du fait de l'arsenal nucléaire qu'il revendique. La Corée du Nord n'a de cesse de s'équiper dans ce sens. Son programme d'armement nucléaire et balistique va bon train et pas plus tard que ce mardi elle a testé pour une première un missile intercontinental. Ce qui n'est pas pour arranger les États-Unis qui auraient plus facilement disposé du régime de Pyongyang s'il avait manqué de force-d'arsenal nucléaire- pour une riposte équitable.Le traité signé ce 07 juillet reste passablement symbolique car ne s'appliquera qu'aux États signataires. Il sera ouvert à ratification à partir du 20 septembre et entrera en vigueur après sa signature par 50 pays.