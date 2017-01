Cameroun : Thème de la 51 ème Fête de la jeunesse dévoilé !

« Jeunesse et défis de la construction d’une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente », c’est le thème retenu pour la commémoration de la 51 ème fête de la jeunesse. Il a été rendu public ce 31 janvier 2017 dans un communiqué signé par MOUNOUNA FOUTSOU. Entre les lignes de ce même communiqué du Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique il est marqué que le lancement officiel des activités marquant la semaine nationale de la jeunesse se fera le3 février 2017 à Djohong dans le Département du Mbéré, Région de l’Adamaoua. Cérémonie que va présider comme à chaque édition le Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique.

A l’annonce de cette 51 ème édition, on se souvient que le lancement officiel de l’édition cinquantenaire placée sous le thème « Jeunesse, citoyenneté et lutte contre l’insécurité pour l’avènement d’un Cameroun émergent » avait été effectué par le MINJEC

à TIKO dans la Région du Sud-Ouest ; Région où les jeunes pour la plupart sont à ce jour et conjointement avec ceux du Nord-Ouest privés de l’un de leurs droits fondamentaux à savoir "l’éducation".Trouvez ci-dessous le communiqué du MINJEC