Mobile Money : Orange Cameroun et MTN augmentent significativement leurs tarifs

La tarification du service Mobile Money, qui permet d’effectuer des opérations de transfert d’argent et de paiements via le téléphone portable, a été augmentée par les opérateurs Orange Cameroun et MTN. Cette augmentation a pris effet depuis le 1er aout 2017 pour Orange et en juin dernier pour MTN. Gratuites depuis le lancement du service en 2011, les opérations de transfert d’argent entre deux comptes Orange Money sont désormais payantes.

Ainsi, pour un transfert de compte à compte via Orange Money, l’émetteur du virement devra désormais payer entre 50 et 400 F CFA, selon le montant transféré (500 à 1 million de F CFA). Dans le cas d’un transfert vers un mobile Orange, les frais seront prélevés au moment de l’envoi et du retrait. Lorsqu’il s’agit d’un transfert vers un client non Orange, les frais seront prélevés au moment de l’envoi, sur le compte de l’émetteur.



Protestation

des tarifs de l’opérateur Mobile Money intervient moins de deux mois après l’augmentation des frais de l’opérateur MTN. En effet, ce dernier a présenté le 21 juin dernier sa nouvelle grille tarifaire, entérinant l’augmentation des tarifs. À l’instar de ce qui est désormais pratiqué chez Orange, les transferts d’argent entre deux comptes mobiles de l’opérateur MTN Cameroun, jadis gratuits, sont désormais facturés entre 50 et 500 F CFA selon le montant (100 à 500 000 F CFA).Les associations de défense des consommateurs au Cameroun montent au créneau et dénoncent à l’unisson le caractère selon elles injustifié et inopportun de la récente augmentation des prix. Dans une déclaration à Jeune Afrique, le président de la Ligue camerounaise des consommateurs déplorent « avec la dernière énergie cette surenchère inappropriée et sans fondement ». Il demande aux deux opérateurs de « sursoir à cette initiative inique dans les meilleurs délais, faute de quoi [la ligue camerounaise des consommateurs] ser[a] dans l’obligation d’entreprendre des mesures radicales pour les y contraindre ».De son coté, le Mandela Centre, un centre d’assistance aux victimes d’injustices sociales a publié un communiqué appelant les autorités à annuler les effets de la récente augmentation des prix, et à mettre en place une loi encadrant les transferts d’argent via le Mobile Money.