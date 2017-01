Cameroun - Infrastructures: 393 km de route bitumés en 2016

Le ministère des Travaux publics fait son bilan et se projette sur la nouvelle année. La grand-messe du ministère des Travaux publics a débuté hier, 18 janvier 2017, et s’achève ce jour.

Avant de présenter les vœux de Nouvel An au ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, il va falloir faire le bilan de l’année écoulée. 237online.com L’exercice a été entamé par le directeur général des travaux d’infrastructures, Guy DanielAbouna Zoa. Il a déclaré que 393,2 km de route ont été bitumés en 2016. Il y a d’une part les 310,2 km de nouvelles routes principales. C’est grâce à l’achèvement de certains projets dont les tronçons Djoum Mintom, Foumban-Manki, Bachuo-Akagbe-Mamfe-Ekok, Zoetele-Nkolyob ou encore l’entrée Est de la ville de Douala. D’autre part, 83 km de routes secondaires ont été construits dans le cadre du bitumage des routes à trafic modéré. A côté des chantiers achevés, il y a bien d’autres, plus nombreux, qui attendent, et piétinent même. Un exemple est bel et bien l’autoroute Yaoundé-Douala. Il y a 25 projets majeurs en cours d’exécution pour un linéaire d’environ 1 616 km. A côté, 20

projets majeurs sont en phase de démarrage et représentent 1 674 km. Dans le cadre du Plan d’urgence triennal pour l’accélération de la croissance économique (Planut), il y a 7 projets en phase de démarrage soit un linéaire de 356 km, ainsi que 5 projets en maîtrise d’œuvre complète, soit 321 km. C’est dans le but de résoudre les problèmes liés au développement des infrastructures que se tient depuis hier la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère des Travaux publics. Cette administration continue de manquer de moyens financiers alors que d’année en année, elle bénéficie de l’un des plus gros budgets. Pour 2017, son enveloppe a été portée à 461,904 milliards F.Cfa, en augmentation par rapport à 2016 (403,931 milliards). Autre difficulté, les lourdeurs du processus de passation des marchés ; ce qui crée des retards dans le démarrage des travaux. Les entreprises sont indexées pour leur faible capacité. En 2016, le ministre Nganou Djoumessi a dû résilier plusieurs contrats avec des sociétés. Si les entreprises sont accusées, elles souffrent aussi des longues durées de payement des décomptes. Du coup, elles ne sont pas toujours capables de poursuivre les travaux. Et ça c’est la faute de l’Etat. Autre problème, et non des moindres, le casse-tête chinois que pose la libération des emprises lorsque vient le moment de réaliser un projet routier. Les indemnisations sont alors interminables.