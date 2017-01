TIC: Le Cameroun, un pays numérique à l'horizon 2020

Lous allons mettre un accent pour encadrer la jeunesse, les start-ups, pour que leurs idées se transforment en entreprise numérique, a déclaré Minette Libom Li Likeng à l’issue de la conférence des services centraux et déconcentrés du ministère des Postes et télécommunications vendredi 20 janvier dernier. « Le problème du Cameroun, constate la ministre, réside essentiellement dans son incapacité à faire grandir ses entreprises numériques, à transformer ses startups en leaders mondiaux, alors même que notre pays regorge de talents et de créativité, et dispose d’atouts indéniables pour réussir la conversion numérique ». L’accompagnement des jeunes start-uppers dans le domaine du numérique constitue donc l’une des principales batailles qu’envisage de mener le département qui s’occupe des télécoms cette année. En effet, 2017 est considérée comme l’année de mise en œuvre de la stratégie de développement de l’économie numérique dont la vision est de « faire du Cameroun un pays numérique en 2020 ». L’un des huit axes de ce plan étant le développement d’une industrie locale du numérique et l’encouragement de la recherche et de l’innovation. 237online.com Il y a environ un an, soit en février 2016, la ministre avait échangé avec les jeunes porteurs de projets au cours d’une visioconférence. 700 porteurs de projets étaient inscrits sur la plateforme ouverte pour la circonstance et a permis de recueillir les idées venant de différentes régions du pays. Il sera donc question d’apporter les premières réponses aux difficultés posées par les jeunes start-ups. Autre principale bataille de l’année 2017 au Minpostel, le renforcement de la confiance avec les opérateurs à travers le Cercle de concertation permanente public/privé pour le secteur des Postes et Télécommunications et l’amélioration de la qualité de services dans le secteur. Dans ce domaine, l’accent sera mis sur l’identification et la sécurisation des trafics de communications électroniques. Ce qui justifie la campagne contre la divulgation des fausses nouvelles à travers les réseaux sociaux en cours. Dans le sens de la mise en œuvre du plan numérique 2020, Minette Libom Li Likeng annonce la poursuite de la densification du réseau et l’amélioration de la couverture postale nationale, en vue de favoriser l’accès de tous aux services postaux et financiers sur l’étendue du territoire national. L’objectif principal est de poursuivre le processus de restructuration de la Campost en s’inspirant du Plan de réforme et de développement postal (PIDEP) révisé et sur la base des priorités pour la poste mondiale pour le cycle 2017-2020 qui sont entre autres le développement du commerce électronique et des services financiers postaux. Dans le domaine des télécommunications et des TIC, l’année 2017 sera marquée par le renforcement des infrastructures de télécommunications à haut et à très haut débit. Un préalable à la réduction de la fracture numérique, au développement de nouveaux usages, à l’apparition de nouvelles startups, ainsi qu’au renforcement de la compétitivité des entreprises et de l’attractivité des territoires. S’agissant spécifiquement de la formation, il s’agit de l’arrimer au développement de l’économie numérique et dans ce cadre les deux enjeux essentiels sont d’apprendre à se mouvoir dans le monde numérique et de former aux métiers de demain. Plusieurs recommandations ont été formulées par ailleurs au cours de la conférence des services centraux et déconcentrés du Minpostel qui se tenait sous le thème « l’économie numérique à l’ère des grandes réalisations : au-delà des atouts, le temps de la mobilisation ». Il s’agit de la mise en place d’un cadre de concertation pour le partage des informations relatives aux projets d’envergure du secteur afin d’éviter des cloisonnements. Dans la régulation, il est préconisé le renforcement des mécanismes de Régulation et leur adaptation aux enjeux de l’heure. Dans la cybersécurité, il sera renforcer les mécanismes et mettre en place un cadre légal adéquat. Dans le développement de la Poste, il sera question en 2012 de rendre effective la régulation postale.



Ruben Tchounyabe