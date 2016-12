Cameroun - Consommation: Buea enregistre la plus forte hausse des prix en 2016

Selon un récent rapport de l’Institut national de la statistique, les prix à la consommation finale des ménages ont crû de 1,1% au cours des neuf premiers mois de 2016 par rapport à la même période de l’année 2015. 237online.com Cette hausse était de 3,0% il y a un an. En moyenne sur les douze derniers mois, l’augmentation est de 1,2%, soit près de deux points (1,7) en moins comparativement au niveau d’il y a un an. Si on peut en conclure que l’inflation a globalement été maitrisée sur l’ensemble du territoire en 2016, certaines villes camerounaises se distinguent par des hausses significatives. Ainsi selon le rapport, Les plus fortes hausses ont été enregistrées à Buéa (2,1%) et Bafoussam (1,8%).



Maroua, l’ exception

Plus généralement, les prix à la consommation ont augmenté dans toutes les villes (sauf à Maroua) au cours de cette période. Ngaoundéré (1,6%), Bamenda (1,3%),

Yaoundé (1,3%) et Douala (1,1%) ont aussi connu d’importantes hausses. Les prix ont par contre reculé de 0,8% dans la ville de Maroua (sans doute du fait de la faible demande provenant du Nigéria). Pour les autres villes, on enregistre des hausses de moins de 1%.