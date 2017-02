CAN Gabon 2017: Cameroun - Ghana en STREAMING dès 20 heures sur 237online.com

Cette deuxième demi-finale de la CAN Total 2017 opposant le Cameroun au Ghana, se joue ce jeudi 2 février à Franceville à partir de 20 heures (19 heures TU). 237online.com vous propose de suivre en streaming live cette rencontre. Qui, des Lions indomptables ou des Black Stars, va rejoindre l’Égypte et ses Pharaons en finale ?

Les entraîneurs Hugo Broos et Avram Grant vont-ils trouver la solution pour l'emporter dans ce match ? Suivez l'intégralité de cette confrontation en streaming sur 237online.com.



