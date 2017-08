Cameroun - PHOTOGAME : Voici les gagnants du mois de juillet 2017 !

Après concertations du jury, les 3 photos retenues sont celles de celle de NOUBICIER Loraine qui présente le concept de « Femme d'aujourd'hui et Femme de demain » ; Bryce Jobs avec sa « Gardienne des valeurs et traditions » ; et enfin celle de MEKACHIE Sylvie qui dépeint le « Rituel des Magnis - mamans de jumeaux » à la chefferie Batoufam.

Chacun d’eux recevra respectivement, par ordre de mérite les sommes de 50 000Fcfa, 30 000Fcfa et 20 000Fcfa. La date et le lieu de remise des lots seront communiqués ultérieurement.



Le thème du mois de juillet : « La Santé »

Photogame revient en août avec le thème de la « Santé ». "Santé sans richesse vaut mieux que richesse sans santé", ne dit-on pas ? Alors vient vite sur la toile Photogame nous dire ce qu’être en bonne santé signifie pour toi et inscrit

ton nom dans le livre d’or des lauréats !Pour participer au jeu, rendez-vous sur la page http://photogame.prosygma-cm.com et cliquez sur « Participer ». Les photos sont envoyées jusqu’au 14 août 2017 et les votes se feront du 15 au 31 août 2017. N’oubliez pas que vous pouvez publier plusieurs images pour maximiser vos chances de gagner, alors à vos caméras et bonne chance à tous !