Cameroun: 102 milliards de Fcfa pour l'insertion des jeunes !

Un peu plus de 10 millions de jeunes sont concernés par ce programme qui s’étalera sur trois ans avec une enveloppe globale de 102 Milliards de FCFA. L’objectif général visé par cette initiative du président Camerounais, Paul BIYA est l’intensification de l’éducation civique et l’insertion socio-économique des jeunes à travers leur mobilisation, leur formation civique et entrepreneuriale, leur emploi ou leur emploi en unités de production et des services. Ce qui se fera suivant deux volets. Dans la composante concernant l’Observatoire national de la jeunesse, environ de 1,5 million de jeunes soit 500 000 chaque année sont ciblés par le programme. La seconde composante est relative au renforcement des capacités opérationnelles des programmes existant au sein du Ministère de la Jeunesse et de l’Education civique (MINJEC). Elle induit que 9 millions de jeunes, à raison de trois millions chaque année, soient sensibilisés à la citoyenneté et à l’intégration nationale à

travers l’intensification des campagnes nationales visant cet objectif.Le plan triennal spécial jeunes qui prend effet dès ce 11 janvier 2017 sera tenu à bout de bras par l’Agence du service civique national de participation au développement et les Centres multifonctionnels de promotion des jeunes (CMPJ). Il permettra dans les faits d’engager des jeunes dans des activités de volontariat afin de leur permettre de mettre leurs compétences et leur expérience au service du développement de la nation et pour préparer leur insertion socio-professionnelle , d’intégrer d’autres dans des chantiers de jeunesse en faveur des collectivités territoriales décentralisées et permettre la formation technique et entrepreneuriale de 600 000 sujets sur les trois années que durera cette opération. Par ailleurs, 500 000 jeunes, en individuel ou en groupes, soit 160 000 environ par an, vont recevoir des financements pour leur auto-emploi dans les filières porteuses, pour l’accroissement de leur participation à l’accélération de la croissance.Si le lancement de ce programme spécial jeunes se positionne comme une preuve irréfutable sinon matérielle du soutien indéfectible de Paul BIYA à ses jeunes compatriotes, il faudra attendre qu’il aille jusqu'à son terme, c'est-à-dire en 2020, pour en apprécier son apport dans la réduction effective du chômage en milieu jeune au Cameroun.

Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com