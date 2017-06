Cameroun : 262 milliards de FCFA de prêt accordés par la Banque mondiale pour des projets de développement

Le Ministre de l’Economie de l’Aménagement et de la Planification du Territoire et les officiels de la Banque mondiale ont procédé le 7 juin dernier à Yaoundé, à la signature de deux accords de prêt d’un montant global d’environ 262,3 milliards de FCFA pour développer les secteurs de l’élevage et de l’électricité au Cameroun.

Deux signatures au bas de ces deux accords ; celles de Louis Paul MOTAZE (MINEPAT) pour le Cameroun et d’Elisabeth HUYBENS (directrice des Opérations) pour le groupe la Banque Mondiale. Le premier entérine un prêt de 100 millions de dollars US, soit environ 60 millions de FCFA qui seront alloués sur 6 ans pour l’exécution du projet de développement de l’élevage (PRODEL) ; en clair c’est vers 6 filières dont, bovin-lait, bovin-viande, petits ruminants, porcs, volailles (œuf et chair) et miel, que seront orientés ces financements. Ils serviront à terme non seulement d'améliorer la productivité de ces branches de l’élevage, mais va également venir en appui aux éleveurs pour ce qui est de la commercialisation. Nul doute que la pérennité et la rentabilité de ce secteur s’en suivront au grand bien des populations autant que le second accord signé ce 07 juin. Il a un budget plus important que le

premier à savoir environ 202,3 milliards de FCFA, ce prêt quant à lui va servir( a indiqué Elisabeth HUYBENS(d’améliorer la capacité, l’efficacité et la fiabilité du réseau national d’électricité au Cameroun. Ce projet va aussi permettre le transit de l’énergie supplémentaire provenant des projets en cours de développement comme MEMVE’ELE ou Nachtigal. C’est à la Société nationale de transport de l'électricité (SONATREL), sur une durée de 5 ans, qu’il reviendra de donner vie à ces infrastructures qui, on espère, réduiront à 400 MW le déficit énergétique du Cameroun qui est estimé à 600 MW à ce jour. En ligne de mire, les lignes de transports radiaux des villes de Douala et de Yaoundé, mais aussi le Réseau interconnecté Nord, celui du Sud et de l'Est.