Présidentielle française: Duel Macron-Le Pen au second tour le 7 mai prochain

Le second tour de la présidentielle qui aura lieu le 7 mai prochain va offrir une affiche inédite entre le candidat du mouvement En Marche, Emmanuel Macron et la candidate du Front national, l’extrême droite française, Marine Le Pen. Selon les dernières estimations au moment où nous mettions sous presse, Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour avec 24 % des votes, tandis que Marine Le Pen a enregistré 22 % des suffrages. François Fillon et Jean Luc Mélenchon ont tous les deux terminé le premier tour avec un score de 20 % chacun. Le dernier des cinq « grands » candidats de cette présidentielle Benoît Hamon a enregistré un score de 6%, ce qui constitue une véritable déroute pour le candidat du parti socialiste. C’est la première fois qu’Emmanuel Macron se présente à la présidentielle. Et sa présence au second tour est une véritable révolution quand

on sait qu’il y a un peu plus d’un an, il était encore le ministre de l’Economie du président sortant, François Hollande. A 39 ans, Emmanuel Macron ne se réclame ni de droite ni de gauche et n’a eu de cesse de clamer qu’il entend faire de la politique autrement et procéder à un renouvellement du personnel politique. Mais au cours de la campagne, il a bénéficié du soutien de vieux briscards de la scène politique française, ce qui a souvent fait dire à certains de ses détracteurs que son mouvement En Marche est une véritable auberge espagnole. Qu’à cela ne tienne, dès l’annonce de sa qualification pour le second tour contre Marine Le Pen, Emmanuel Macron a bénéficié de nouveaux soutiens, notamment ceux de la droite et de la gauche, dans le cadre d’un front républicain pour barrer la route à Marine Le Pen. Pour sa part, la candidate du Front national a réussi un grand coup en devenant la seconde femme après Ségolène Royal en 2007 à se qualifier pour le second tour. Elle a fait aussi bien que son père Jean Marie Le Pen, qualifié pour le second tour en 2002. Au cours de la campagne du premier tour, elle a joué à fond la carte du nationalisme pour rallier les électeurs à sa cause. Marine Le Pen a également tenté de donner une nouvelle image au Front national. Pour elle, son parti est à même de gouverner et elle va appuyer sur ce levier-là pour glaner des soutiens au-delà de son socle habituel pour le second tour. Mais ce ne sera pas chose facile puisque hier soir, la plupart des candidats du premier tour ont appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour le 7 mai prochain.