Cameroun - Port autonome de Kribi : déjà à refaire ?

Malgré le fait qu’il soit prêt depuis 2015, il est loisible de constater que le port autonome de Kribi se contente encore des opérations de simulation d’arrivées et départs des navires, mais que outre ces manœuvres virtuelles, des appareils tels que les remorqueurs rongés par la rouille ne seront bientôt bons que pour la casse à défaut d’ être transférés à l’étranger pour révision technique. A l’évidence, Patrice MELOM se reprendrait s’il devait de nouveau s’exprimer au chef de la délégation de l’Union européenne au Cameroun comme au 1er décembre 2016, lorsqu’il rassurait que dans le courant du premier trimestre 2017, le port autonome de Kribi accueillerait son premier navire commercial. Hélas ! Il n’en est rien.

Et pour cause : les retards observés dans la signature des contrats avec les consortiums adjudicataires des concessions pour la gestion des terminaux polyvalent et à conteneurs. Ces opérateurs dont, la

société néerlandaise Smit Lamnaco, adjudicataire du contrat sur le remorquage et le lamanage (qui tient son contrat depuis le 2 février dernier), les consortiums Necotrans-KPMO (terminal polyvalent) et Bolloré-CMA CGM-CHEC (terminal à conteneurs), tous deux recrutés depuis août 2015, continuent d’attendre l’aval du gouvernement pour investir leurs terminaux respectifs. Prévu se tenir le 2 février dernier, la signature de ces contrats a été renvoyée à une date non encore précisée pour des raisons non élucidées.Le port en eau profonde de Kribi est doté de 650 m de quais, dont 350 m pour le terminal à conteneurs et 265,5 m pour le terminal polyvalent. Les deux terminaux ont une capacité d’accueil respective de 300 000 Twenty Equivalent Unit (TEU) par an et de 1,2 million de tonnes par an. La seconde phase de construction de cette infrastructure que tient à bouts de bras la société chinoise CHEC, grâce à des financements d’Eximbank China, prévoit l’extension du terminal à conteneurs de 700 m de quai, visant à le porter à 1050 m, ainsi que la construction de terminaux minéraliers et hydrocarbures. Son chenal de 15,5 m concède à cette infrastructure portuaire, une capacité d’accueil des navires d’un tirant d’eau de 16m, une aptitude que des experts qualifient de meilleure sur la côte ouest-africaine. Mais il reste que sa mise en service est toujours attendue en filigrane de la décrépitude qu’il commence à l’altérer.