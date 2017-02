Cameroun: Angelo, la puissante et envoûtante pépite du hip hop qui vient de lAdamaoua

Les jeunes de l’Adamaoua n’ont oreille tendu que pour lui, voilà déjà 3 ans que ce jeune est piqué par le virus de la musique, qui l’amène à gagner, à n’en point douter, le cœur de ceux qu’il appelle affectueusement les « ndolè boys ». Son tube « Ndolé » en promo, single bijouté de l’artiste et de son label Music in Motion Records, est centré sur des onomatopées juvéniles accordés au vécu des jeunes en langue-code du « mboa », d’où son style dit rap-mboa. C’est là l’une des qualités majeures de ce bijou musical trempé dans un instrumental rythmé produit par le beatmaker gabonais SlayerBeatz, de facture classique, mais ouvert à l’expérimentation littéraire urbaine. Le travail sur les textures sonores relookées et la production rappellent des grands noms de la musique Rap-Kmer. Sur scène, il captive et polarise les attentions de tous. Les refrains de ses productions

sont repris en chœur par des ferrus de son style, aussi longtemps qu’ils en sont tombés amoureux. Il inspire, à son âge, plus d’un jeune artiste voulant se distinguer dans ce registre. En gros, il envoûte ses fans qui en demandent davantage de lui.Tout débute en 2014, année au cours de laquelle Angelo découvre à Ngaoundéré – dans l’Adamoua Cameroun — la musique et parcours quelques scènes urbaines (Mufturde, SloyCampus, Concours Booster, Podium Coca-Cola, Soirée Boucantier au Airbus A380 de Ngaoundéré, Miss Marhaba...) avec des reprises connues et reconnues. Toute chose qui le conduira à s’essayer au Rap Mboa et à l’afro-trap. La collaboration avec d'autres jeunes artistes locaux de sa tranche est inévitable (M.i.K, les Twins 2 Brothers, Papys 5 Étoiles, Frinss) : des feats s’enchaînent et se déchaînent, séduisant de nombreux fans, notamment avec le concept « Ndere Boss ». De là sort le single « Ndolé », qui est un terme utilisé pour décrire les personnes qui n’ont peur de rien et qui se battent par tous les moyens pour atteindre un objectif visé. Ndolé est donc l’hymne qui caractérise par défaut tous les battants du Cameroun, de l’Afrique et du Monde, un hymne au cœur de la jeunesse chez qui ont retrouve la dépeinte de tous ces tableaux.Angelo de son vrai nom MEBENGA MESSANGA Angelo Stéphane, est un artiste rappeur d'Afro-trap, et d’Afro-beat, née le 1er juin 1994 à Énongal, petite localité située dans le Sud du Cameroun. Le 13 janvier 2017 est la date à laquelle le tube mixé, masterisé et entièrement financé par le label Music in Motion Records est mise à la disposition du public (sur SoundCloud et VRJ Music). Angelo, de son surnom « La Gachette » et son single « Ndolè », ne sont que le début d’une longue et joyeuse aventure.A l’image de ses grands frères de musique tels que Maalhox, Franko, Stanley Enow, Jovi, Krotal, Pit Baccardi, Mr Leo, Salatiel, Locko, Angelo fait partie de ses jeunes figures émergentes du Hip Hop du Cameroun sur qui on pourrait compter pour l’avenir.