Cameroun : Alhadji TOURÉ, devient le 1er PCA de la Société Civile Camerounaise des Droits voisins (SCDV)

Clameurs de vivats, Youyous, les centaines d'artistes et autres interprètes camerounais réunis au sous sol du PAPOSY ont accueilli avec satisfaction le choix d'Aladji TOURÉ comme premier PCA de la SCDV. Le bureau de la plateforme de la catégorie E n'a pas penché pour n'importe qui pour tenir les rênes de cette structure aux premiers heures de sa création et pour les cinq années à venir. Aladji TOURÉ IBOU est en effet des membres fondateurs du projet "Société Civile Camerounaise des droits voisins". Le sont également Edmond NDATA (producteur) Jacques GREG BELOBO (chanteur), André MANGA (bassiste),Jean Paul TCHOMDOU (promoteur) et autres qui ont été fait membres dudit conseil. Il ne devront donc que poursuivre avec un chantier entamé depuis un peu plus d'une année, avec en point de mire de faire en sorte que les ayant-droit du droit voisin du droit d'auteur puisse convenablement vivre de leur profession. C'est grâce

à l'entrevue du 15 juillet qu'il peuvent désormais s'atteler pleinement à cette mission tant elle la rencontre était davantage fondatrice. Des heures avant ces désignations, comme le prévoit la réglementation, il a été question d'atteindre-sous le contrôle d'un huissier de justice- un quota d'au moins 300 acteurs des secteurs concernés avant que ne débutent les travaux de l'Assemblée à laquelle a pris pas le président de la commission de contrôle de la gestion des droits d'auteur et droits voisins (représentant de la tutelle). Après quelques heures d'enregistrements le chiffre est largement atteint et tout commence sous la supervision d'un bureau de séance choisi à l'occasion. Vont-ils procéder à la lecture et l'adoption des statuts de la nouvelle société; 11 chapitres et 46 articles qui ont peu proue connu l'assentiment de l'assistance. Ceci étant, quelques articles dont le 27e relatif à la durée au mandat du conseil d'administration, quelque peu contestés ont été modifiés par voie de vote. Suivra directement la présentation des membres du conseil d'administration choisis par le bureau de la plateforme de la catégorie E." Nous avons posé ensembles les bases définitives d'un instance qui permettra la valorisation des droits de nos membres (...) le conseil que j'aurai le devoir de diriger n'aura pas le rôle de caisse enregistreuse, il assumera ses devoirs" a rassuré Aladji TOURE après sa distinction. Entre autres missions la SCDV se réserve le droit de défendre les droits de ses membres, de travailler à les faire bénéficier de leurs redevances des entreprises locales autant que de celles hors des frontières du Cameroun, de soutenir les projets portés par ses membres et des les former la connaissance des droits voisins. Le nouveau PCA s'est réjoui que cette équipe soit un savant dosage d'acteurs de plusieurs corporation; notamment de comédiens dont KOUOKAM Narcisse, POUMBE Martin, Blanche BILONGO, de BOATI ,ETOUNDI ETOUNDI (KROTAL), ATANGANA MBALLA pascal respectivement producteurs, Musicien et interprète, etc. C'est également une représentation du Cameroun dans toute sa diversité. Le top management sera complet à la suite l'élection, prévue se tenir prochainement, des Directeurs Généraux et autres gérants de la société. C'est à la faveur d'un décret du premier Ministre, celui du 25 septembre 2015 fixant les modalités d’application de la loi du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins du droits d’auteur, que la création de la SCDV a été rendue possible puisqu'il ( le décret) accorde la possibilité aux titulaires des droits voisins- la catégorie E ( instrumentistes, comédien, producteurs,et autres interprètes) de créer une société pour la gestion de leurs droits.