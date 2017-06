Cameroun: La production recule dans les industries de transformation

Les activités dans le secteur secondaire reculent. Selon l'Institut national de la statistique (INS), ce secteur a enregistré une baisse de 1,2 % au cours des trois derniers mois de l'année 2016 par rapport à la même période en 2015. Cette situation s’explique par une chute des activités dans l’industrie extractive (-17,7 %), qui continuent à dégringoler, notamment avec la baisse de 18% de la production du pétrole brut. Même tendance pour le sous-secteur des BTP qui a enregistré une chute de 9,8 % pendant que, les industries manufacturières enregistrent une forte hausse (+9,2 %) induite par un regain d’activité dans les industries du textile et de fabrication du ciment. Le quatrième trimestre de 2016 a été également faste pour les activités de production et de distribution d’eau et d’électricité. Elles ont connu une hausse de « (+4,3 %) grâce à la mise en service prochaine des projets hydroélectriques,

et qui va raffermir davantage les activités de distribution d’eau et d’électricité, voire dans certains cas, l’accentuation des progrès obtenus dans les autres branches d’activités, en raison des liaisons amont-aval entre cette branche et les autres branches d’activités économiques », nous relèvent les statisticiens de l’INS. Alors que le secteur secondaire replie, le secteur primaire s’est bien comporté durant cette période. Il enregistre une croissance de +5,9 % par rapport à la période correspondante de l’année 2015. Cette bonne tenue est pour l’essentiel, due à une forte augmentation du sous-secteur de l’agriculture industrielle et d’exportation (+23,5%), expliquée par l’abondance des récoltes de certaines spéculations au cours de cette période, en particulier le cacao. Avec une croissance de 5,0 % par rapport au quatrième trimestre de 2015, l’agriculture vivrière s’est également bien comportée par rapport au quatrième trimestre de 2015. Il faut signaler que les activités liées à la production vivrière s’étalent sur toute l’année, ce qui se traduit par une quasi-stabilité du rythme de l’évolution de cette branche. Les activités d’élevage, chasse et pêche (+4,3%) contribuent également de manière significative à la croissance du secteur primaire. Les trois derniers mois de l’année dernière étaient aussi profitables au secteur tertiaire. Il a connu d’après les données publiées par l’INS, un grand bond avec une hausse de 8,9% par rapport au quatrième trimestre de 2015. Cette performance résulte de la bonne tenue des activités dans presque toutes les branches, en liaison avec les fêtes de fin d’année, associée à l’organisation de la CAN féminine en novembre 2016. Pareille pour les activités de la branche des administrations publiques qui ont cru de 24,0% par rapport au quatrième trimestre 2015, en relation avec les achats de biens et services. De même, les activités de commerce et réparation sont en nette évolution entre les deux périodes (+6,3%), tout comme les activités de transports (+7,7%) et de télécommunications (+6,3%). Les activités de l’hôtellerie et restauration (+3,2%) et les services financiers (+3,0%) se sont aussi dans le vert.