Cameroun - 08 mars 2017 : le décor peu à peu trahi !

Des vitrines de grandes surfaces, sur des petites installations dans les marchés, le pagne à fond bleu ou rose retenu pour la célébration de la 32 ème édition de la journée internationale de la femme au Cameroun, n’échappe plus à aucun regard dans les viles camerounaises. Ce tissu est depuis lors disponible dans les différents points agréés du distributeur officiel Laking textile et dans bien d’autres surfaces, mais on note une disparité de prix qui n’a rien pour surprendre Madeleine ménagère « tous les ans c’est la même chose, dans les magazins laking textiles le prix est de 6800 FCFA, comme cette année, mais dans la rue ou ailleurs il vous faut 7500 FCFA pour vous en procurer ». La quadragénaire ne s’est certes pas encore acquitté du sien mais compte le faire dans les meilleurs délais car dit-elle « quand la fête va approcher, presque toutes les boutiques vont se mettre à vendre le pagne, chacun à son prix » elle déterre avec courroux le souvenir de l’année dernière où elle s’est vue contrainte de se munir du pagne en déboursant 3000 FCFA de plus (comparé au prix officiel), le tissu étant très rare. Dans le wagon des mauvaises pratiques qui ont généralement cours en cette période, nous rapportent certaines sources, des individus tapis dans l’ombre se lancent dans la confection des modèles factices pour également faire des bénéfices.

En filigrane de cette guerre pour le gain, le pagne du 08 mars occasionne au passage des guerres dans les ménages. L’exemple de madeleine qui promet le pire à son époux s’il arrivait que ce dernier lui donne avec le moindre retard la somme pour s’offrir le pagne. Allez savoir ce qui l’attend s’il est à cours de ressources ! Ça lui vaudra sans doute bien plus qu’un coup de poignard dans la jambe, une garde robe incendiée, les bagarres répétitives voire le divorce, comme nous ont confié avoir traversé quelques pères de familles après une tentative de bouder le pagne du 08 mars. Il arrive même que des hommes à l’exemple de Martin, coiffeur bien qu’ayant donné à temps des sous à leurs femmes aient essuyé de rudes affronts pour n’avoir pas fait, la cuisine, la vaisselle (…) en lieu et place de la femme.

La 31eme édition de la célébration de la journée internationale de la femme au Cameroun était centrée sur la lutte contre le terrorisme. l'étoffe aux couleurs Orange et violet cette année (2016) coutait 6800 FCFA (prix officiel) et 7500 FCFA à l'informel. Celle de la 32 ème ainsi mis en vente, les femmes en très grand nombre vont se tailler incessamment sous peu leur Kaba-Ngondo aux découpes diverses pour pouvoir retenir l'attention autour d'elles; cependant rien ne filtre sur la thématique qui sera le point de mire de la manifestation. La preuve s’il fallait encore le rappeler, qu’une emphase particulière est mise sur le coté festif d’une manifestation qui se veut à la base de revendication relativement à la condition de la femme.



Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com