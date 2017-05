Cameroun: Les médecins lancent la deuxième phase de la grève ce jour

Le mot d’ordre de grève du syndicat des médecins du Cameroun prend effet aujourd’hui. Le Symec (Syndicat des médecins du Cameroun) appelle tous les médecins du Cameroun à observer un arrêt de travail du 15 au 17 mais 2017. D’après Patrick Ndoudoumou, les médecins ne doivent pas aller dans les hôpitaux à partir de ce jour, et ceux qui vont s’y rendre devront arborer un brassard noir comme celui que les responsables du Symec arboraient lors de la conférence de presse qu’ils ont tenue hier à Yaoundé. On pouvait y lire gravé en blanc « Travaille et ferme là ! ». C’est donc le début effectif de la seconde phase d’un mouvement qui devra évoluer graduellement jusqu’à une cessation complète de l’activité des médecins dans l’ensemble des hôpitaux publics du pays, à partir du 17 juillet 2017, si des solutions concrètes et dignes ne sont pas apportées aux revendications

des médecins. « La première phase portait sur l’annulation des rendez-vous et nouvelles consultations internes et externes, la suspension des interventions chirurgicales à l’exception des césariennes, la suspension des actes radiologiques et des examens de laboratoire. Cette fois-ci, tous les médecins sont priés de rester chez eux. Cela concerne les généralistes, les spécialistes, ceux en cours de spécialisation et même les enseignants d’universités», explique Pierre Yves Bassong, président du Symec. Pour justifier cette évolution brusque, le président du Symec évoque son incapacité à assurer la sécurité des médecins grévistes dans l’enceinte des hôpitaux. « Nous avons enrégistré de nombreux cas de menace lors de la première phase », confie Pierre Yves Bassong. Il y a également le manque de volonté manifeste du ministre de la Santé publique (Minsanté), André Mama Fouda qui a préféré opposer aux revendications des médecins des arguments portant sur la légalité du Symec. « En dehors des problèmes de légalités qui ne relèvent pas de sa compétence, la seule réponse qu’il a jugée mieux de donner était ces affectations disciplinaires », fustige Jean Marc Bikoko. Ces revendications déjà répertoriées dans le préavis de grève publié par le Symec le 14 février dernier, porte entre autres, sur la mise en place dans un délais court d’une assurance maladie de base à couverture universelle c'est-à-dire sans catégorisation et pas au rabais, pour améliorer l’offre en soin et permettre l’accès égalitaire au soin à tous les camerounais de toutes les couches sociales. Il y a aussi la revalorisation salariale des médecins du sous-secteur public et le versement direct des subventions de l’Etat aux médecins du sous-secteur privé sous forme de primes mensuelles. « Le Minsanté a lui-même reconnu l’insuffisance des mécanismes de fidélisation du personnel soignant. Après 13 ans d’études, une médecins gagne 105 000 FCFA par mois », s’indigne le président du Symec. De même, le Symec souhaite que l’âge actuel du départ en retraite qui est de 55 ans soit porté à 65 ans. « Les médecins commencent à travailler plus tard que les autres corps. Ce rallongement est légitime », souligne Pierre Yves Bassong. D’autres revendications concernent notamment la suspension des affectations des médecins sans salaire et la mise en place d’une procédure accélérée de traitement de leurs dossiers d’intégration. L’on annonce d’ailleurs la publication de la liste de 200 médecins travaillant sans salaire depuis 2011 pour certains.