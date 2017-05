Cameroun - Fête du Travail: un mort à Douala

Il assistait comme tous les autres travailleurs à la fête à eux consacrées, mais ce câblo- distributeur n'aurait pas deviné que sera sa dernière. C'est au lieu dit vallée Besséké, à la place de fête de Douala, que l'homme âgé de 35 ans perd définitivement son statut de travailleur et sa vie surtout ce lundi, une bousculade presqu'incontrôlable a eu raison de lui.

Selon ce que nous ont indiquées des sources l'homme se serait fait marcher dessus en filigrane des remous qui ont animé la grande armada présente pour ce grand rendez-vous et dans des rangs hyper-serrés ; et de plus, la bousculade a occasionné des cas de blessures légères cet graves pour un grand nombre de personnes.

La circonstance n'aurait pas été frappée d'autant de solennité que le défilé qui était en cours se serait vu suspendre, il s'est en effet poursuivi dans cette circonscription de la

capitale économique autant qu'il se tenait dans les dix régions du Cameroun.N'eu été ce cas de mort à Douala, pour la 131e édition de la fête du travail c'était le même son de cloche sur toute l'étendue du territoire. Les travailleurs du Cameroun ont en effet saisi cette occasion pour formuler chacune de leurs doléances aux autorités, notamment la revalorisation du Smig, des salaires et de la sécurité sociale entre autres.Des revendications qui, si elles connaissent un avis favorable vont permettre de soulager ces derniers dont pas moins de 30 % vivent dans la précarité, et ce sera désormais sans ce travailleur mort à douala ce 1er mai 2017, dont la mort rappelle celle des ouvriers morts le 03 mai 1886 dans la lutte pour leurs droits( qui avait inspiré l'instauration de cette journée) étrange et malheureuse coïncidence !