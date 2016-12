Le Français n’est plus directeur général du holding bancaire de Paul Fokam Kammogne.

Cameroun: Albert Nigri quitte Afriland First Group

Personnage central d’Afriland First Group (AFG), le holding bancaire du Camerounais Paul Fokam, Albert Nigri a quitté ses fonctions de directeur général. Le Français, qui coordonnait les activités d’AFG depuis sa création, en 2008, en Suisse, souhaite, selon certaines sources, se consacrer davantage à ses propres activités. 237online.com La question de son remplacement ne semble pas, pour l’instant, prioritaire, le reste de l’organisation du holding restant en place. Le Tunisien Abdelhakim Ben Hammouda, ancien ministre des Finances entré au conseil d’administration mi2016, conseille le groupe sur l’obtention de financements auprès des institutions internationales. En octobre 2016, Afriland First Group s’est désengagé de Zambie en cédant à des investisseurs d’origine américaine les 90 % de parts qu’il détenait depuis 2010 dans First Bank Zambie. Ce retrait est lié à la décision prise par la Banque centrale zambienne de relever de 2,4 millions à 20 millions de dollars (de 2,2 à 18,1

millions d’euros) le capital minimum des établissements à capitaux majoritairement nationaux, et à 100 millions de dollars celui des banques étrangères : la mise en œuvre aurait été trop coûteuse pour Afriland. « Une cession similaire pourrait intervenir au cours des prochaines semaines dans un pays d’Afrique centrale », a révélé une source à nos confrères de Jeune Afrique. Sans confirmer, une autre source souligne les fortes difficultés que connaît la filiale équato-guinéenne, la plus grande du groupe, dans un contexte économique local très compliqué – en 2015, les revenus de CCEI Bank ont ainsi été divisés par deux. Au Cameroun, Afriland First Bank, l’une des filiales du groupe reste leader avec 17,3% des parts de marché.