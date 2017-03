Cameroun: Au cœur des paradoxes du RDPC

«Maintenir le RDPC au firmament de la politique camerounaise et de consolider sa place de Parti leader et de Parti citoyen toujours à l’écoute des populations; de doter le Parti d’un siège définitif; accélérer la création de «l’Académie» du RDPC; élaborer une stratégie de communication plus agressive et soutenue qui atteindrait tous les Camerounais à l’intérieur du pays et à l’étranger, notamment par le recours aux technologies de l’information et de la communication (TIC) (...)» Cet extrait de la résolution de politique générale, à l’issue du troisième congrès ordinaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), tenu les 15 et 16 septembre 2011 à Yaoundé, indique clairement le cap.

Il s’agit de tout faire pour conserver et même renforcer le pouvoir que le parti détient depuis sa création, le 24 mars 1985 à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Et force est de constater que cet objectif est atteint. Les dernières consultations électorales en attestent. Avec 148 députés (82,22%), 82 sénateurs (82%) et 305 maires (84,72%) issus de ses rangs, le parti du flambeau dicte sa loi et rythme la vie politique au Cameroun. C’est donc en «maître» du jeu politique que le RDPC célèbre ses 32 ans ce 24 mars 2017, sous le thème: «Tous derrière le président Paul Biya pour la consolidation de l’unité, de l’intégration nationale et de la paix social, gages du vivre ensemble camerounais dans l’harmonie et la performance économique durable». Toutefois, cette hégémonie sur la scène politique masque mal les remous qui secouent le parti. Un congrès renvoyé sine die sans explications,

des délégations permanentes créées pour chapeauter les structures statutaires, des exclusions, difficile de prédire la fin. A 32 ans, le RDPC semble à la croisée des chemins. La terre qui a vu naître le parti majoritaire au Cameroun ne l’a jamais vraiment adopté. Le Nord-ouest reste la région la plus réfractaire à la formation que dirige Paul Biya depuis 32 ans. Philemon Yang était encore à Bamenda dimanche 19 mars. Cette fois, le Premier ministre arborait sa casquette de chef de la délégation permanente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC). L’envoyé du parti de Paul Biya a présidé une réunion préparatoire au 32ème anniversaire qui se célèbre ce vendredi 24 mars 2017. C’était une réunion tranquille, tout au moins plus que celles que le Premier ministre, fils du terroir a tenues dans cette région ces dernières semaines. Il s’agissait de préparer un évènement heureux mais la peur d’une fête troublée planait pendant la rencontre. Personne n’a oublié que le 8 décembre 2016, alors que la crise sociale qui secoue la région du Nord-ouest depuis près de quatre mois battait son plein, le RDPC a tenté d’organiser une réunion dans la ville de Bamenda pour ramener la paix. Mais l’expérience a mal tourné. Des jeunes sont sortis plus tôt, ont placé des barricades sur la voie publique et bloqué l’accès à la place déjà préparée pour accueillir les émissaires du parti avec, aux premiers rangs, son secrétaire général, Jean Nkuete et le Premier ministre, Philemon Yang. Ces derniers ont dû rebrousser chemin, sans que la réunion ait lieu. Alors qu’un jour plus tôt, une initiative similaire s’était mieux déroulée à Buea, chef-lieu de l’autre région à majorité anglophone du pays.Contrairement à Buea, Bamenda entretient avec Paul Biya et le RDPC une histoire particulière. «Il faut savoir que la première visite officielle du chef de l’Etat à l’intérieur du pays après le 6 novembre 1982 était à Bamenda le 9 février 1983. Paul Biya est revenu à Bamenda en octobre 1984 pour le premier comice agro-pastoral de l’ère du Renouveau », rappelle en guise d’illustration Paul Atanga Nji, ministre chargé des missions à la présidence de la République et secrétaire permanant du Conseil national de la sécurité. Le 22 mars 1985, Paul Biya par ailleurs président de l’Union nationale camerounaise (UNC) depuis septembre 1983 se rend à nouveau à Bamenda pour le 4ème et tout dernier congrès de l’UNC. Il s’agit aussi du tout premier congrès qui marque la naissance du RDPC. Paul Biya en devient son tout premier président. C’est à Bamenda que la rupture entre les systèmesAhidjo et Biya est proclamée. Le discours que Paul Biya tient, lui qui vient d’échapper à un coup d’état laisse entrevoir cette disjonction. «Il n’est plus nécessaire pour exprimer ses opinions, de prendre le maquis, de vivre en exil ou de quitter sa famille», clame le jeune chef d’Etat qui s’illustre alors aux yeux de plusieurs comme l’espoir de la liberté. Mais Bamenda, au fil des décennies se sera montrée comme un véritable terroir d’expression de la diversité d’opinions et de l’opposition au RDPC. Alors que le chef-lieu de la région ainsi que tout le Nord-ouest auraient pu se sentir flattés d’avoir servi de berceau au nouveau parti politique dominant, c’est plutôt le contraire qui s’y produit. Le RDPC n’a jamais su conquérir le cœur de l’électorat du Nord-ouest. Même quand le parti a gagné plus de marge comme pendant l’élection présidentielle de 2011, son candidat, Paul Biya est resté distancé dans la région du Nord-ouest par le candidat du Social democratic front (SDF). John Fru Ndi a obtenu 54,75% contre 42,60% pour le RDPC. L’avance du SDF se vit aussi dans le choix des députés de la région du Nord-ouest. A l’issue des législatives de 2013, le SDF s’en est tiré avec 13 élus contre 7 pour le RDPC. La tendance était similaire en 2007, avec 12 députés contre sept. A l’issue des législatives de 2002, c’est quasiment en maître que le SDF régnait avec 17 élus contre 2 pour le RDPC. Seules les municipales de 2013 ont donné une avance au RDPC qui s’en est tiré avec 19 mairies sur les 34 de la région. Le reste est contrôlé par le SDF.Dans un opuscule de 35 pages sur la naissance du RDPC, Jean Pierre Fogui, actuel ministre délégué à la Justice et jeune secrétaire de la Commission d’organisation matérielle du 4ème congrès ordinaire de l’UNC en 1985 à Bamenda relève un extrait du rapport de politique générale de Paul Biya. «Il me plaît de prime abord de pouvoir observer, pour m’en féliciter, que rien n’a donc pu empêcher la tenue de nos présentes assises. Rien, pourtant ne nous a épargné... Ni les surprises désagréables, ni les émotions, ni les déceptions, ni le feu, ni le sang, ni les larmes (...) Tout aura été entrepris pour s’opposer à la tenue des présentes assises», écrit Jean Pierre Fogui. Le temps est passé. Ce discours de 1985 reposait surtout sur le coup d’état manqué et la guerre entre conservateurs et modernistes de l’UNC. Mais, en se rappelant le rendez-vous manqué du 8 décembre 2016, certains seraient tenté de reprendre ces propos pour ce qui est de la célébration de ce 24 mars 2017. Le Nord-ouest semble ne plus écouter le RDPC. Les multiples appels de ses cadres, originaires de la région semblent ne plus recevoir un accueil favorable. Le 20 janvier 2017, un communiqué du secrétaire à la communication invitait les militants des deux régions «à relever le défi de la peur et à reprendre le chemin de la vie normale, en vaquant à leurs occupations quotidiennes habituelles, mais surtout en envoyant leurs enfants à l’école». En face, à visage découvert ou voilé, on réclame la libération des personnes arrêtées dans le cadre de la crise sociale qui a cours, le retour de la connexion Internet et le fédéralisme. Le RDPC veut saisir l’occasion de son 32ème anniversaire pour magnifier les vertus de l’unité. Le thème choisi par le parti «Tous derrière le Président Paul Biya pour la consolidation de l’unité, de l’intégration nationale et de la paix sociale, gages du vivre ensemble camerounais dans l’harmonie et la performance économique durable», un clin d’œil aux régions du Nord-ouest et du Sud-ouest.